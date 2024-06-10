Side’de Su Altına Kadın Dokunuşu

Manavgat Belediyesi, Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlen “Bir Bakmışsın Dalgıç Olmuşsun” mottosuyla, 15 yaş üzeri 90 kadın, sertifikalı kadın dalgıçların rehberliğinde su altı dünyasını keşfetti. Bir kısmı daha önce hiç profesyonel dalış yapmamış yaklaşık 90 kadın su altını keşfetme imkanı yakaladı. Dünyanın en büyük ikinci su altı müzesini olan Side Sualtı Müzesi’ne sabah 09.00’da başlayan dalışlar, gruplar halinde 16.00’ya kadar devam etti.

"Dalsın Kızlar" etkinliği, kadınların su altı deneyimlerini arttırarak dalış sporuna olan ilgiyi artırmayı hedefliyor. Ayrıca, Türkiye'nin su altı zenginliklerini tanıtmak ve korumak amacıyla da önemli bir platform sağlıyor. Etkinliğe katılan kadınlar, sualtı dünyasının gizemli güzelliklerini keşfetmenin yanı sıra, deneyimli dalgıçlar eşliğinde güvenli bir şekilde dalış yapma fırsatı buldular. Katılımcılar, Side Sualtı Müzesi'nin eşsiz atmosferinde unutulmaz anlar yaşarken, aynı zamanda su altı dünyasının korunmasına ve sürdürülebilirliğine dikkat çektiler.

Dalışların ardından Antik Side’yi keşfetme imkanı bulan Dalsın Kızlar ekibi, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Katılımcılar sertifika ve plaketlerini tarihi Side Antik Tiyatro’da aldı.



“Manavgat’a güzellik kattınız”

Plaket töreninde konuşan Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, Manavgat’a katkılarından dolayı Dalsın Kızlar ekibine ve katılımcı kadınlara teşekkür etti. Başkan Kara, “İkincisi düzenlenen bu organizasyonu Side’de düzenlediğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Manavgat’a, denizlerimize güzellik kattınız. Temiz bir deniz, temiz bir dünya ve Türkiye istiyoruz. Dilerim ki doğayla barışık bir şekilde yaşamayı herkese anlatırız. İlerleyen dönemde sizleri tekrar ağırlamaktan mutluluk duyarız” ifadelerini kullandı.

Vira Haber