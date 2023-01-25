Sıvı Soğutma Sistemleri Nedir?

Sıvı soğutma nedir? Sıvı soğutmanın diğer tüm fanlardan farkı daha sessiz ve daha soğuk bir ortam sunmasıdır. Oyunlarda kullanılan grafik işlemi özellikle online oyunlarda işlemci ye daha çok yük biner bundan dolayı soğutma işlemi çok önemlidir. Online oyunlarda işlemcinin daha çok ısınmasının sebebi internet üzerinden veri akışını devam ettirmek zorunda kalmasıdır, çok fazla ısınması performansı düşmesine neden olur. Fazla ısınan işlemci kendisini korumaya almak için sistemin kapanmasına, hatta zarar görmesine bile sebep olabilir.

Normal fan kullanımı oyun oynarken işlemciyi orta düzeyde soğutur sıcaklığını stabil olarak korur. Sıvı soğutma sistemleri genel olarak oyuncular için üretildiği için herhangi bir performans düşüşüne yer vermemesi gerekiyor. Bundan dolayı normal fanlar yeterli olmaz. Eğer oyun oynuyorsanız veya çizim yapmıyorsanız işlemci soğutucunuzun daha iyi soğutan bir bileşen olan sıvı soğutma olması gerek.

Sıvı Soğutma Nasıl Çalışır?

Sıvı soğutma da bir adet işlemci tabanına yapışan iletken metal bulunur. Tek, çift veya üç fanlı olmak üzere radyatör vardır. Radyatöre bağlı 2 adet sıvı gider gelir borusu vardır. Bu borulardan biri sıvıyı işlemci üstündeki metalin üstünde gezdirir diğer boru ise metal üzerinde gezen soğutma görevini bitiren sıvıyı tekrar soğuması için radyatöre yönlendirir. Bu işlem çok hızlı bir şekilde devam eder bu sayede sıvı sürekli soğuk kalır. İşlemci fazla zorlansa bile ısısını korur. Performansı düşmez.

Tercih edilmesindeki en büyük sebeplerden biri performans düşüşünü korumasıdır. Kasaların üst kısmına genel olarak hava filtresinin bulunduğu yere yerleştirilir. Bu işlem kasa içinde bulunan fan miktarını arttırır hava sirkülasyonu daha fazla olur. Bunun yanında RGB ışıklandırma gibi estetik göze hoş duran bir görüntü sağlar.

Sıvı soğutmalı sistemler normal soğutmalı sistemlere daha performanslı olduğu için daha pahalıdır. Günümüzde artık çoğu kişi sıvı soğutmaya geçiyor. Kimi eski sistemine sıvı soğutma alıyor, kimi hazır satılan sıvı soğutmalı sistem satın alıyor. Kalitelisini bulmak çok önemli. Tam performans almak istiyorsanız araştırmanızı iyi yapıp cebinize uygun kaliteli sistemi seçmeniz çok önemli. Atom Bilişim sizler için cebinize uygun kaliteli ürünlerden oluşan piyasa göre uygun sıvı soğutmalı sistemleri, web sitesinde sıvı soğutmalı sistemler kategorisinde sizlere hazırlamıştır. Sizde kendinize en uygun sıvı soğutmalı güçlü sistemi düşük fiyata alabilir cebinizi koruyabilirsiniz