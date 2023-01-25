Asyaport’tan Meslek Liselilere İş Garantili Staj

Protokolle meslek lisesi öğrencileri, eğitimleri boyunca denizcilik ve liman sektörü alanında eğitim alacak, yine stajlarını limanda yapan öğrenciler ise okul biter bitmez gemilerde işe başlayacak.

İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI

Asyaport Liman A.Ş. Türkiye'nin en büyük dünyanında sayılı limanları arasında yer alan Asyaport Liman AŞ. meslek liselileri gemilerde istihdam etmek amacıyla Süleymanpaşa Milli Eğitim Müdürlüğü ve Arasında Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü Protokolü İmzalandı. Süleymanpaşa Kaymakamlığı, Protokol imza törenine Kaymakam Mustafa Güler, Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Atilla, Asyaport Planlama ve Teknik Hizmetler Müdürü Besim Donmez katıldı.

İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ ÜÇ AYAKTAN OLUŞACAK

Protokole göre Tekirdağ’daki mesleki eğitim veren liselerde okuyan öğrencilere Asyaport’un paydaşı Medlog Gemicilik’te görev yapan tecrübeli kaptanlar, mühendisler ve yöneticiler tarafından okullarda belli saatlerde eğitim verilecek. Yine bu öğrenciler gemilerde eğitimlerine devam ederek denizcilik ve liman sektörü hakkında eğitim alacak.

STAJ GÖRENLER GEMİLERDE İSTİHDAM EDİLECEK

Yine mesleki liselerde okuyan öğrenciler gemilerde yıl boyu ve yaz stajlarını yapacak. Gemi makineleri, elektronik, metal teknolojisi, muhasebe ve finansman, bilişim, ulaştırma, denizcilik, sağlık hizmetleri, yiyecek içecek hizmetleri, pazarlama, İngilizce gibi alanlarda eğitim ve staj görecek öğrencilerin okulları biter bitmez, firma bünyesindeki liman sahasında, firmanın gemilerinde çalışma fırsatı bulacak. 119 öğrenci stajını tamamlamasının ardından ise Medlog Gemicilik’in Türkiye sularında ve uluslar arası sularda hizmet veren gemilerinde işe başlayabilecek.

MESLEK LİSELERİNDEN MEZUN OLANLAR DA İSTİHDAM EDİLECEK

Projenin üçüncü ayağında ise meslek liselerden mezun olmuş, üniversite bitirmiş iş bulmakta sıkıntı çeken, alanı ile ilgili iş yapmayan öğrencilerle irtibata geçilerek, bu öğrencilerin Kumbağ Denizcilik Meslek Okulu’nda denizcilik ve liman sektörleri ile alakalı 40 saatlik bir eğitim alması sağlanacak. Eğitimi tamamlayanlar ise yine gemilerde uzman olduğu alanda iş başı yapacak.

ASYAPORT TEKİRDAĞ’IN İSTİHDAM KAPISI OLACAK

Bin 500’e yakın kişiyi istihdam eden Asyaport, bu sayede kalifiye iş gücünü istihdam etmeyi amaçlıyor. İstihdam projesi ile liseden sonra iş bulmakta güçlük çeken öğrenciler okulu bitirir bitirmez iş sahibi olacak ve iş gücüne direk katkı sağlayacak. Yine bu proje ile iş sahibi olan öğrenciler Asyaport’un ortak paydaşı olan Medlog ve MSC firmalarının uluslararası gemilerinde ve limanlarında görev yapma fırsatı yakalayarak, mesleklerinde yükselme olanağı sağlayacak.