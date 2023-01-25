Kherson Limanı’nda Türk Sahipli Gemiye Saldırı
Ukrayna'nın Kherson Limanı’nda Türk Sahipli Tuzla gemisi bu akşam saat 21:00'de köprü üstünden vuruldu.
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Türkiye ile Ukrayna arasında Nikolev bölgesinde bulunan gemilerin çıkarılma anlaşmasının ardından bugün saat 21.00'da "Tuzla" isimli Türk sahipli gemi vuruldu.
Öte yandan bu sabah saatlerinde Kherson Limanı'nda bulunan bir diğer Türk sahipli "Ferahnaz" gemisinin de bölgedeki patlamalar neticesinde hedef alındığı bildirildi.
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Etiketler : Kherson limanı, tuzla gemisi, saldırı
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