SMM 2018 Uluslararası Denizcilik Fuarı için geri sayım

Dünya denizcilik sektörünün en büyük organizasyonlarından Uluslararası Deniz Ticaret Fuarı SMM 2018, Eylül ayının 4’ünde kapılarını açıyor. Türkiye milli katılım organizasyonunu, Gemi ve Yat İhracatçıları Birliği'nin 4.kez organize edeceği SMM 2018 Uluslararası Denizcilik Fuarı 4-7 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Tayf Ajans tarafından çıkarılan ve Genel Yayın Yönetmenliğini Hakkı Şen’in yaptığı Vira Maritime Gazetesi sizler için SMM Hamburg Denizcilik Fuarı’nda yerini alarak fuarın nabzını tutacak.

Almanya'nın Hamburg şehrinde 4-7 Eylül 2018 tarihleri arasında düzenlenecek olan SMM 2018 Uluslararası Denizcilik Fuarı, birçok programla katılımcılara çeşitli olanaklar sunuyor.

SMM Hamburg Denizcilik Fuarı denizcilik sektörünü ilgilendiren her türlü konuyu kapsıyor. Bu konuların içerisinde, denizcilik sektöründe koruma, iklim koşullarının korunması, denizcilik savunması ve koruma, açık deniz teknolojileri ve finansman da bulunuyor. Bütün bu konular kendilerine özel forumlarda konuşulacak ve yüksek konumda olan panel uzmanları tarafından tartışılacak.

Dünyanın en önde gelen gemi yapımı ve denizcilik fuarlarından biri olarak görülen fuarı, makine aksamı üreticilerinden tedarikçilere, armatörlerden finans uzmanlarına kadar gemicilik ve açık deniz piyasasıyla ilgilenen çok çeşitli ziyaretçi kitlesinin izlemesi bekleniyor.

Vira Haber