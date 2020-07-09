SOCAR Türkiye TSE COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi'ni Aldı

Koronavirüsle mücadelede önemli başarı sergileyen şirketlerden biri olan SOCAR Türkiye, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede’nin de katıldığı şirket töreninde geçerek 'TSE COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi' aldı.

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKAN YARDIMCISINDAN AÇIKLAMA

Hasan Büyükdede, törende şunları söyledi: “Güvenilir ve hijyenik üretim standartlarına uygunluğun belgelendirilmesi için Enstitümüze başvuran SOCAR Türkiye Rafineri ve Petrokimya İş Birimini altındaki kuruluşları kılavuzumuza göre denetledik.

Kılavuzda yer verdiğimiz standartları sağlayıp sağlamadığına baktık. Bu kapsamda İş Birimi altında faaliyet gösteren PETKİM Petrokimya Holding, STAR Rafineri ve SOCAR Türkiye Akaryakıt Depolama, COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi’ni almaya hak kazandı.

Güvenli üretim belgelerimiz kuruluşlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Güvenli üretim belgesiyle kuruluşlarımızın bereketinin ve kazancının daha da artacağına inanıyorum. Salgına karşı topyekun mücadele verdiğimiz bu dönemden inşallah güçlenerek çıkacağız.”

TSE Başkanı Adem Şahin de firma yetkililerini tebrik etti.

GURURLUYUZ

SOCAR Türkiye Rafineri ve Petrokimya İş Birimi Başkanı Anar Mammadov, böyle bir belgeye layık oldukları için gururlu olduklarını söyledi.

Vira Haber