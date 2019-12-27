Son Dakika Hatırlanan Doğum Günü ve Teknolojinin Nimetleri

En sevdiklerimizden uzakta yaşamak kötü bir durum. Ayrı şehirlerde yaşamaya zamanla alışılsa da bilhassa özel günlerde bu eksiklik derinden hissediliyor. Çünkü mutlu anlar sevdiklerinle birlikte çok daha güzel, çok daha özel. Duygusal bir giriş olduğunun farkındayım ama şimdi anlatacağım olaydan sonra bana hak vereceksiniz. Okul ve iş koşturmacası derken farklı farklı şehirlerde yaşadım. Bu da birçok sevdiğimle aynı şehirde yaşamama engel oldu. Teknoloji sağ olsun, her gün konuşup birbirimize fotoğraflar gönderebiliyoruz ve kameralı görüşerek özlem giderebiliyoruz. Ama bilhassa doğum günlerinde bir burukluk oluyor. Kargoyla gönderilen hediyelerin bir gün önce veya çok daha sonra ulaşması da işin sürprizini baya kaçırıyor.

Bu sene, bir dönem yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmeyen bir arkadaşımın doğum gününü unuttum. İş yoğunluğu, koşturmaca derken tamamen çıktı gitti aklımdan. Şimdilerde yüzüne bakmadığım Facebook yine gösterdi baba yüzünü ve gün ortasında bir bildirimle hatırlattı arkadaşımın doğum gününü. Geçtiğimiz doğum günümde bana sürpriz yapıp Bursa’dan Ankara’ya gelen kankimin doğum gününü kuru bir mesaj ile kutlamam kabul edilemezdi tabii.

Ona güzel bir hediye göndermek istedim ama aynı güne yetiştirmem imkansızdı. Sonra geçen yaz tatildeyken İzmir’e gelen doğum günü çiçeklerimi hatırladım. Yaz aylarında doğanlar çok iyi bilirler ki arkadaşlarla kalabalık ve güzel doğum günleri kutlamak zordur. Hele ki öğrenciyken, tüm doğum günlerine kış boyu gidersiniz ama sizinki sönük kalır. Çocukken okulda kutlanan o doğum günü kutlamaları vardır ya, işte onlardan sizin hiç olmaz. Neyse, geçen yaz tatilde olduğumu bilen arkadaşlarımın otele gönderdikleri çiçekler ile ne kadar sevdindiğimi hatırladım. Ardından hemen çiçek göndermek için telefonuma sarıldım ve teknolojinin nimetlerini kucakladım. Çiçeklere bakarken fark ettim ki aynı gün teslim hediye de gönderebiliyormuşum. Hemen onun çok seveceğini düşündüğüm bir set seçtim. Hediyenin üzerine fotoğrafımızı bastırdım ve gün içinde kankimin eline geçti. Sadece ona özel olan bu hediye son dakika hatırladığım doğum gününü kurtardı. Teknoloji yerinde kullanıldığı zaman insanları birbirine ne kadar yaklaştırıyormuş, bir kez daha anladım :)