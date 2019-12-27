KOSDER Üyeleri’nden yılın son yemeği

Yoğun katılımın olduğu emekte ilk konuşmayı Hüseyin Tanrıverdi yaptı. Tekstilci olan Tanrıverdi, Le Vapeur Magique (LVM) gemisinin yapımına 5 yıl önce turizm amaçlı kullanmayı düşünerek başladıklarını belirtti. İhtiyacı keşfedenin ilişkileri yöneteceğini gördüğünü ifade eden Tanrıverdi, şöyle devam etti:" Boğazda turistlere yönelik alışveriş günleri düzenleyeceğimizi düşünürken insanların instagramda selfie çılgınlığını görerek bu vapurla neler yapabileceğimizi düşündük. Kendi mecramızdan çıkıp turizm mecrasına girdik. Devlet büyüklerimizle konuyu görüştük. Sarayburnu Limanı’nda İstanbul’un, Türkiye’nin tanıtımını nasıl yapabiliriz diye düşündük. Kreatif bir ajansla çalıştık. Alt katta konuyla ilgili bir resim sergisi oluşturduk. İş adamlarımızın bu gemiyi her zaman kullanabilecekleri, eventler düzenleyebilecekleri bir yer haline getirdik”.

"Denizcilik, en önemli parametrelerinden biridir"

Hüseyin Tanrıverdi'nin konuşmasının ardından söz alan KOSDER Başkanı Hüseyin Kocabaş, sözlerine Menfur bir saldırıya uğrayan Kaptan Bora Ekşi’nin başına gelenlerden camia olarak üzüntü duyduklarını ifade ederek sözlerine başladı.

KOSDER üye buluşmaları kapsamında düzenlenen davete gelenlere teşekkürlerini sunan Kocabaş, sözlerine şöyle devam etti: “Bize ev sahipliği yapan Sayın Salih Zeki Çakır Bey’e ve Hüseyin Bey’e çok teşekkür ediyorum. Dünya denizcilik sektöründe söz sahibi olmak ve nitelikli gemi insanlarını denizlere kazandırmak küresel ticarette belirleyici ülke olmak adına büyük önem arz etmektedir. Halihazırda jeopolitik konumu itibariyle bölgesinde önemli rol üstlenen Türkiye’nin global pazarlarda da aynı ivmeyi yakalaması sektörün yenilenmesini ve gelişmesini mecbur kılmaktadır. Ekonomi ve teknoloji alanında gelişmelerde ciddi bir bağa sahip olan denizcilik sektörü küreselleşme, küreselleşmeyle birlikte sivil toplum olgusunu da kapsama altına almıştır. Bu noktadan hareketle yola çıkan Koster Armatörleri ve İşletmecileri Derneği KOSDER, denizciliğin bir STK olması sorumluluğuyla ve siz değerli üyelerinden aldığı destekle 2014 yılından beri sürdürmektedir”. Değişen denizcilik sektörü içerisinde saygın bir konumda olduklarını söyleyen Kocabaş, KOSDER’in , bilime, bilgilenme ve değer katma amacıyla Türk denizciliğine hizmet etmeye devam edeceğini dile getirerek sözlerine son verdi.

"Le Vapeur Magique hayırlı olsun"

Hüseyin Kocabaş'ın konuşmasının ardından İMEAK Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanı Salih Zeki Çakır söz aldı. KOSDER'in kuruluşundan beri çok kez bir araya geldiklerini belirten Kapt. Çakır bu akşamın atmosferinin ise çok farklı olduğunu söyledi. Toplantının gemide olma fikrinin üyeler tarafından büyük teveccüh aldığının altını çizen Salih Zeki Çakır “Biz DTO seçimlerinden sonra yönetim olarak bu konunun daha fazla üzerine giderek üyelerimize ve sektörümüze söz verdiğimiz gibi çözmeye gayret ediyoruz. Sayın Bakanımız Mustafa Varank Bey’le geçen bir ödül gecesinde beraberdim. Sayın Bakan bu konuda olumlu bir yola girdiğimizi ve gelişmeleri DTO ile beraber kamuoyu ile paylaşacağını ilettiler. Denizcilikte 2020 sonrası, hem düşük sülfür hem teknolojik yatırımlar hem de ticaret savaşları açısından farklı bir yere evirildi. Navlun piyasasında kendi üyelerimiz arasında çok ciddi bir bilgi paylaşımı olmalıdır ki yeni yatırımlar olabilsin. Buradaki altın kural dayanışmadır, paylaşımcı olmaktır. Eğer bunları yaparsak ciddi mesafeler kat edebiliriz. Hem DTO olarak hem de KOSDER armatörleri olarak hepimize çok önemli sorumluluklar düşüyor ve bu sorumluluklarımızı yerine getirmeliyiz" dedi. Ve sözlerine yeni yılın hem sektöre hem ülkemize güzellikler getirmesini dileyerek yemeğe geçildi.

Vira Haber