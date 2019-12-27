GMO GEMİSEM modelleme eğitimi düzenliyor

AutoCad Eğitimi İçerik:

2 Boyutlu Çizim – Çizim Konut ve Yardımcıları – Seçme, Düzenleme İşlemleri – Görüntü İşlemleri – Katman (Layer) İşlemleri – Tarama ve Ölçülendirme İşlemleri – Hazır Çizim (Blok) Ekleme – 3 Boyutlu Çizim – 3 Boyutlu Katı Modelleme ve Düzenleme – Kaplama (Render)

Konular

• Çizim Komutları

• Düzenleme Komutları

• Seçim Komutları

• Zoom Komutları

• Yazı Yazma

• Tarama Yapma ve Düzenleme

• Ölçülendirme

• Katmanlar

• Blok Hazırlama ve Yönetme

• Nesne Sorgulama

• Grup Yapma ve Yönetme

• Attribute Nesneleri

• Annotation

• İzometrik Çizimler

• Parametrik Komutlar

• Baskı Alma

• Toolbar ve Menü Özelleştirme

• Katı Modelleme ve Düzenleme

• 3D Operation Komutları

• Render

• AutoCAD Püf Noktaları

• Express Tools

• Alıştırma Çizimleri

Tarihler: 25-26 Ocak 2020 / 1-2 Şubat 2020

Saat : 09:00-18:00

Yer : GMO Merkez Bina Tuzla/İstanbul

Adres : Postane Mah Gölboyu Nil Sok No: 10 Tuzla/İstanbul

Ücret Bilgisi

Öğrenci Üye: 750 TL

Çalışmayan Üye: 850 TL

Çalışan Üye : 950 TL

Üye Olmayan Diğer Tüm Katılımcılar: 1050 TL

• Maksimum 15 kişiliktir.

• Kursa katılmak isteyen kursiyerlerimizin 20 Ocak 2020 gününe kadar kayıtlarını yapmaları rica olunur.

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