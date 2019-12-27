GMO GEMİSEM modelleme eğitimi düzenliyor
GMO GEMİSEM “AutoCad 2 ve 3 Boyutlu Modelleme Eğitimi” düzenliyor.
AutoCad Eğitimi İçerik:
2 Boyutlu Çizim – Çizim Konut ve Yardımcıları – Seçme, Düzenleme İşlemleri – Görüntü İşlemleri – Katman (Layer) İşlemleri – Tarama ve Ölçülendirme İşlemleri – Hazır Çizim (Blok) Ekleme – 3 Boyutlu Çizim – 3 Boyutlu Katı Modelleme ve Düzenleme – Kaplama (Render)
Konular
• Çizim Komutları
• Düzenleme Komutları
• Seçim Komutları
• Zoom Komutları
• Yazı Yazma
• Tarama Yapma ve Düzenleme
• Ölçülendirme
• Katmanlar
• Blok Hazırlama ve Yönetme
• Nesne Sorgulama
• Grup Yapma ve Yönetme
• Attribute Nesneleri
• Annotation
• İzometrik Çizimler
• Parametrik Komutlar
• Baskı Alma
• Toolbar ve Menü Özelleştirme
• Katı Modelleme ve Düzenleme
• 3D Operation Komutları
• Render
• AutoCAD Püf Noktaları
• Express Tools
• Alıştırma Çizimleri
Tarihler: 25-26 Ocak 2020 / 1-2 Şubat 2020
Saat : 09:00-18:00
Yer : GMO Merkez Bina Tuzla/İstanbul
Adres : Postane Mah Gölboyu Nil Sok No: 10 Tuzla/İstanbul
Ücret Bilgisi
Öğrenci Üye: 750 TL
Çalışmayan Üye: 850 TL
Çalışan Üye : 950 TL
Üye Olmayan Diğer Tüm Katılımcılar: 1050 TL
• Maksimum 15 kişiliktir.
• Kursa katılmak isteyen kursiyerlerimizin 20 Ocak 2020 gününe kadar kayıtlarını yapmaları rica olunur.
Vira Haber
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