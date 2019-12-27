Havila Kystruten rotasını Tersan'a çevirdi

Norveçli Havila Kystruten firması İspanyol Barreras Tersanesi’ne iki yolcu gemisi sipariş etti. Ancak ilerleyen zamanlarda tersane maddi yönden darboğaza girince yolcu gemilerinin inşasını durdurdu. Bunun üzerine Norveçli firma, Barreras Tersanesi ile olan anlaşmasını iptal ederek yolcu gemilerinin inşası için Tersan Tersanesi ile masaya oturdu. Halen Tersan Tersanesi ile görüşmeler devam ediyor.

Anlaşmanın sağlanması durumunda yolcu gemilerinin her birinin 640 yolcu ile birlikte 76 mürettebat kapasiteli olacağı ve LNG ile çalışacağı belirtiliyor.

Havila Kystruten AS geçtiğimiz günlerde Norveç Ulaştırma Bakanlığı ile Ocak 2021'den başlayarak Bergen-Kirkenes-Bergen arasında sefer yapacak dört gemi için on yıllık bir sözleşme imzaladı.

Vira Haber