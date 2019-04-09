Soyöz’den Türk armatörlerinin buharlı gemileri

Rahmi M. Koç Müzesi, sanatta 40 yılı geride bırakan Deniz sadece bir merak değil bir sevgidir diyen usta karikatürist ve ressam Haslet Soyöz’ü, ‘Türk Armatörlerinin Buharlı Gemileri’ başlıklı resim sergisiyle beşinci defa konuk edecek.

Haslet Soyöz'ün sergisi, 11 Nisan'da Rahmi M. Koç müzesinde açılıyor. 19 yağlı boya resimden oluşan sergide Soyöz, ''sergideki resimler için aylar süren bir araştırma süreci geçirdim, gemilerin hikayelerini dinledim, onlar ile ilgili bilgi topladım. Resmederken sadece portrelerini değil, ruhlarını da yansıtmak istedim'' diyor.

Geçtiğimiz yıllarda Soyöz’ün ‘Cennetin Gemileri’, ‘Delkos’tan Karaburun’a, ‘Vesait-i Havaiye, Berriye, Bahriye’ ve ‘Fenerler’ sergilerine ev sahipliği yapan müze, Türk ticaret donanmasının buharlı gemilerinin en güzel örneklerini sanatseverler ile buluşturacak.

14 binin üzerinde objesiyle Türkiye’nin ilk ve tek sanayi müzesi olan Rahmi M. Koç Müzesi, Haslet Soyöz’ün 19 yağlıboya resminden oluşan ‘Türk Armatörlerin Buharlı Gemileri’ sergisine ev sahipliği yapacak. 11 Nisan’da sanatseverlerin ziyaretine açılan sergide, Soyöz’ün aylarca süren araştırmaları sonucunda resmettiği, hurdaya giden veya ilk jenerasyon armatörlerin vefatı nedeniyle el değiştiren demir efsaneler yer alıyor.

Ziyaretçiler, Türk denizci aileleri ve Türk ticari denizciliği için bir arşiv görevi gören sergiyi 11 Nisan’dan itibaren bir ay boyunca Rahmi M. Koç Müzesi’nde ziyaret edebilecek.

Vira Haber