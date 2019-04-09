Deniz tutkunları Kalamış Marina'da buluşuyor!

Kando felsefesi ile etkileyici tasarımlar ve öncü teknolojiler geliştirmeye odaklanan Yamaha, 2019 yılında da sektöre heyecan katmaya devam ediyor. Zengin model ve sınırsız kişiselleştirme olanağı sağlayan aksesuar çeşitliliğinin yanı sıra, ikinci el gibi sektörde ilklere imza atan özel hizmetleriyle fark yaratan marka, müşteri odaklı hizmet stratejisiyle beklentilerin ötesine geçiyor.

Yine 2018 yılında dünyanın en fazla gelişim gösteren ödülüne hak kazanan, harika dizayn ve sürüş keyfine sahip BRIG marka sert karinalı şişme botlarla, 13 Nisan 2019 Cumartesi günü deniz severlere çok farklı bir deniz keyfi sunmaya hazırlanıyor.

Garantiden, kaskoya, kredi ve leasingden ikinci el satışa kadar birçok hizmeti marka çatısı altında toplayan ve kurumsal bir yapı oluşturarak ‘müşteri odaklı hizmet’ felsefesini sürekli geliştiren Burla Marine departmanı; tüm ülkeye yayılmış durumdaki yetkili bayi ve servisleri aracılığıyla, müşterilerinin tüm ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik projeler geliştiriyor.

Vira Haber