ACO Marine ile  Eskomarine’den işbirliği

Atık su yönetimi çözümlerinde küresel bir lider olan ACO Marine, gemi sahiplerinin maliyet verimliliğinden ve daha kısa teslim sürelerinden yararlanmaya çalıştığı gibi bazı projeler için Uzak Doğu tersanelerinden Türk tersanelerine doğru bir kayma olduğunu gördü.

ACO Marine Genel Müdürü Mark Beavis, “Türkiye’nin denizcilik hizmetleri konusundaki uzmanlığı son yıllarda hızla artmaktadır ve bu devam etmesi beklenen bir eğilimdir. Çin, Güney Kore ve Japon sipariş talepleri büyüdükçe, teslimat süreleri ve üretim maliyetleri artmaktadır. Bu nedenle endüstri giderek alternatif olarak daha fazla Türkiye'ye bakıyor. Bölge genelinde hizmetlerimizle büyük ilgi görüyoruz.” açıklamasını yaptı.

Eskomarine’in teknisyenleri ACO Marine’in çeşitli atık su yönetimi çözümlerini kurmak için eğitilecek. Tüm acentenin teknisyenleri ayrıca ekipmanı ve nasıl monte edildiklerini anlamak için ACO Marine’in kendi teknisyenleriyle aynı yüksek standartta olmasını sağlamak üzere ACO Marine’in Çek Cumhuriyeti’deki tesisine gönderilecek.

Beavis “Eskomarine bizim için gemi tamir ve sörvey çalışmalarında kendini kanıtlanmış bir geçmişe sahip, iyi yapılandırılmış bir ortak” dedi.

ACO Marine’in sistemleri, ya yeni inşa süreci sırasında, geminin genel tasarımına dahil edildiklerinde ya da varolan sistemlerin iyileştirilmesi için veya değiştirilmesi gerektiğinde takılır. Türkiye’nin gerek tanker, gerek sürat tekneleri gerek ve balıkçı tekneleri gerek yolcu feribotları inşaa ve tamir sektörlerini hedef alan artan sayıda gemi inşa ve tamir sahası, Türkiyeyi ACO Marine’in ürün portföyünü tedarik etmek için ideal bir yer haline getirmektedir.

Eskomarine Genel Müdürü Erhan Esinduy şunları söyledi: “Gemilerdeki atık su yönetim sistemlerinin ilgili onaylara sahip olması ve uluslararası düzenlemelere ve bölgesel mevzuata uymak için doğru şekilde kurulması hayati önem taşıyor. Eskomarine ve ACO Marine’in birleşik tecrübesi, gemi sahiplerinin ve operatörlerin ekipmanlarının bu kuralları yerine getirmekte ve bu kuralları aştığından emin olmalarını sağlamaktadır.”

Türkiye uzun bir denizcilik geçmişine sahip ve stratejik olarak Akdeniz, Karadeniz ve Ege denizlerinde bulunuyor. Son 20 yılda, Türkiye’nin denizcilik gemi inşa ihracatı arttı ve son yıllarda çeşitlendi. OECD raporuna göre, Türk gemi inşası, gemi ağırlığına göre ilk on sırada ve gemi sayısına göre ilk beşinde olarak listeleniyor.

ACO Marine

On beş yıldan daha uzun bir süre önce kurulan ACO Marine, uluslararası Alman merkezli ACO Grubu'nun bir üyesi ve dünya çapındaki bir satış ve servis ağıyla küresel ticari, deniz, açık deniz ve eğlence deniz sektörlerinde ileri atıksu arıtma sistemlerinin lider tedarikçisidir. Eşsiz çevresel çözümleri öncelikle atık su teknolojisi, atık su yönetimi ve drenaj sistemlerinde kullanılmaktadır. ACO Marine, tamamı AB içerisinde bulunan ISO 9001 onaylı üretim tesislerinden şirket içi çözümler geliştirmektedir.

Vira Haber