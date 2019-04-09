Sirena Marine, Palma Boat Show’a katılacak

Ödüllü Euphoria ve Azuree yelkenlileriyle Türkiye’de seri tekne üretiminde bir ilki gerçekleştiren, ardından Sirena Yachts markasıyla motoryat sektöründe üstün teknik özellikleri benzersiz bir konforla birleştiren Sirena Marine, 27 Nisan-01 Mayıs tarihlerinde konumuyla yelkenli ve motoryatlar için Avrupa pazarının odak noktası olarak öne çıkan Palma Boat Show’a 3 ayrı modeliyle birlikte katılıyor.

Sirena Marine, Palma Boat Show’da, motoryatta Sirena 64’ü, yelkenlide ise Euphoria 54 ve Azuree 33C olacak modellerini deniz tutkunları ile buluşturacak. Bu yıl 38’inci yılını kutlayacak Palma Boat Show, 600’ü aşkın tekneye, 100’ü aşkın süperyata ve 100.000’den fazla ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor.

HIZ, KEYİF, TUTKU, KONFOR BİR ARADA

Sirena Marine tarafından üretilen motoryat ve yelkenliler, geniş, kullanışlı iç ve dış yaşam alanları, verimli yakıt tüketimi, tüm deniz koşullarına elverişli özellikleriyle yüksek seviyede hız keyfi ile konforu bir arada sunabiliyor.

AVRUPA’DA DUSSELDORF’UN ARDINDAN PALMA’DA

Avrupa’da ilk kez Ocak 2017’de Boot Düsseldorf fuarında deniz severlerle buluşan Sirena 64; deniz mimarisi, dış tasarım ve mühendislik alanında uzmanlaşmış Naval Architecture & Engineering ve iç tasarım alanında uzmanlaşmış Spadolini Design Studio gibi uluslararası sahnedeki en iyi iki tasarımcı tarafından tasarlanmıştı.

Sirena 64; dünyaca ünlü Hollandalı tasarımcı Cor D Rover imzalı iç tasarımını ise İspanya Palma’da düzenlenecek Palma Boat Show’da ilk kez sergileyecek. Tomasso Spadolini ve Cor D. Rover birlikteliğini yansıtan bu iç tasarım; aynı zamanda Sirena Marine tarafından gelecek yıl pazara sunulması planlanan ve iç tasarımını Cor D Rover'ın geliştireceği Sirena 88 modeli hakkında da önemli ipuçları verecek.

Sirena 64 aynı büyüklükte diğer motoryatlardan daha fazla yakıt ve su kapasitesi, daha güçlü motorları ve 27 knota kadar çıkan daha yüksek maksimum hız yeteneği ile ayrılıyor. Ayrıca 38 metrekarelik kaptan köşkü, büyüleyici deniz manzarasının ve temiz havanın keyfini çıkarmaya daha fazla olanak tanıyan 52 metrekarelik geniş ana güvertesi ve segmentinin en geniş kabinleri ile Sirena 64 fark yaratıyor. Bütün bunlara ek olarak 16 knotluk seyir hızında rakiplerinden yüzde 20 daha az yakıt yakarak yakıt verimliliği sağlıyor. Opsiyonel bir özellik olan jakuzisi de tekne keyfine ilave bir lüks deniz deneyimi sunuyor.

MODİFİYE EDİLMİŞ EUPHORIA 54

Dünyanın önde gelen yat tasarımcısı German Frers tarafından tasarlanan Euphoria serisinden doğan Euphoria 54, lüks ve performansı birleştiren özellikleri ile yelkenli tekne severlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.Fuara modifiye edilmiş bir versiyon ile katılacak Euphoria 54, yapılan iyileştirmelerle kazandığı haklı başarıyı sürdüreceğini bir kez daha ortaya kokuyor. Zarif ve modern hatlarıyla oldukça çarpıcı bir görünüme sahip olan Euphoria 54, her türlü hava koşulunda üstün bir performans sunmasını sağlayan bir mühendisliğe sahip. Performans, estetik ve konfor ve bir yelkenlinin kullanım kolaylığını çok iyi dengeleyen Euphoria 54, geniş dış yaşam alanlarıyla ve seyir keyfini artıran iç konforuyla yelkenli tekne tutkunlarının ilgisini çekmeye devam ediyor.

AZUREE 33C

Azuree 33C, ödüllü Azuree 33’ün kişiselleştirmeye elverişli yenilenmiş versiyonu. Yeniden modellendirilmiş güvertesi ve iç tasarımı çok daha yalın ve kıvrak bir görünüm kazandırırken, geniş kokpiti kullanıcıya en etkin şekilde kullanabileceği maksimum alan sağlıyor. Kokpit alanına yerleştirilmiş açılır-kapanır masa ise mekânın en etkin kullanıma uygun tasarlandığının somut kanıtı.

Kişiselleştirilebilme özelliğiyle öne çıkan Azuree 33C, fonksiyonellik ve rahatlığın yenilikçi bir sentezini sunuyor. Tercihe göre sunulabilen kahve makinesi ünitesi, dolapları, katlanabilir navigasyon masası teknenin gelecekteki sahibine modüler çözümler sunuyor. İç mekân, kullanıcılara seyir halindeyken hareket özgürlüğü sağlayacak şekilde düzenlenmiş durumda. Ana kabin ile salon arasında açılabilir bölme perdesi iç alanda akıcılık yaratıyor. Kategorisinin en büyük teknesi olması nedeniyle Azuree 33C, 36 ft’lik rakiplerine kıyasla en geniş iç alana sahip. Seyir planı ve su çekimi opsiyonları hem yarış, hem de gezi amaçlı kullanımı mümkün kılıyor. Azuree 33C performans ile rahat seyir arasında mükemmel bir uyum sunuyor ve bu nedenle son derece iyi orantılandırılmış bir tekne özelliğine sahip.

Vira Haber