Sri Lankalı Milletvekili Çiğ Balık Yedi

Sri Lanka'da bir milletvekili, koronavirüs salgını yüzünden düşen balıktüketimini teşvik etmek için kameraların karşısında çiğ balık yedi.

TRT Haber'de yer alan habere göre Sri Lanka'da milletvekili Dilip Wedaarachchi, ülkede düşen balık tüketimini artırmak için ilginç bir yol seçti.

Halkın koronavirüs bulaşma riskinden korkarak balık yemediğini söyleyen milletvekili, kameraların karşısında çiğ balık yedi.

"Bu balığı size göstermek için satın aldım. Bu ülkenin insanları balık yesin diye bir gösteri yapacağım. Korkmayın, koronavirüs bulaşmaz. Biz çiğ yiyoruz"

Sri Lanka hükümeti, salgın yüzünden balık ihracatında büyük bir düşüş yaşandığını açıklamıştı.

Vira Haber