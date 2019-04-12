SS Meclisi, İstihdam Seferberliğini görüştü

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Savunma Sanayi Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Yılmaz Küçükseyhan başkanlığında, TOBB Sosyal Tesisleri Toplantı Salonu’nda Meclisten Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Büyüksimitci, TOBB Genel Sekreter Yardımcısı Cengiz Delibaş, TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir ve Türk savunma ve havacılık sanayisi firmalarının üst düzey temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirildi.​

Meclis Başkanı Küçükseyhan açılış konuşmasında sektörle ilgili genel değerlendirmelerde bulundu.

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Büyüksimitci de savunma sanayi sektörünün ülkedeki en önemli ve kritik sektörlerin başında geldiğini ve savunma sanayinde yerlilik oranının yüzde 70’lere yaklaştığını ifade etti. Büyüksimitci ayrıca Savunma Sanayi Meclisinin sektör meclisleri içerisinde en aktif ve disiplinli meclislerin başında geldiğine dikkat çekti.

Konuşmasına tüm katılımcılara teşekkürlerini ileterek başlayan Savunma Sanayi Başkan Yardımcısı Celal Sami Tüfekçi ise SSB olarak yürütülen ve hayata geçirilen faaliyetler konusunda bilgileri katılımcılarla paylaştı. Celal Sami Tüfekçi, bu toplantıların yarattığı olumlu atmosferin sanayici ve sektör açısından çok olumlu olduğunu belirtti.

Toplantının ilk kısmında Meclis Başkanı Yılmaz Küçükseyhan, Meclisin 2018 yılı başından itibaren kamu kurum ve kuruluşlarına göndermiş olduğu görüşler konusunda meclis üyelerine detaylı bilgilendirmelerde bulundu. Küçükseyhan, firmaların daha çok görüş göndermesi ve meclis faaliyetlerine katkı vermesini beklediğini sözlerine ekledi.

Toplantının ikinci gündem maddesinde, Meclis Başkanı Yılmaz Küçükseyhan 25 Şubat 2019 tarihinde TOBB Birlik Merkezinde 7 Bakan, 10 Bakan Yardımcısı, kamunun ilgili bürokratları ve 60 Sektör Meclisinin katılımıyla gerçekleştirilen Türkiye Sektörel Ekonomi Şurası hakkında bilgilendirme yaparak iletilen sorun ve çözüm önerilerini katılımcılarla paylaştı.

TOBB Genel Sekreter Yardımcısı Cengiz Delibaş ise İstihdam Seferberliği 2019 kapsamındaki teşviklerle ilgili olarak kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi. Delibaş, sektörün teşviklerden mutlaka yararlanması gerektiğini ifade ederek katılımcıların konuyla ilgili olan sorularını cevaplandırdı.

30 Ekim 2018 tarihinde Kırıkkale’de ve 28 Ocak 2019 tarihinde Eskişehir’de gerçekleştirilen Meclis toplantılarının istişaresinde bulunan meclis üyelerine, Meclis Başkanlık Divanı ilgili toplantılarda Milli Savunma Bakanlığı’na iletilen talepler, çözülenler ve sorunların güncel durumları hakkında bilgiler aktardı.

Kapanış kısmında söz alan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir yaptığı konuşmada, savunma sanayii faaliyetlerinden bahsederek sektörün, bugünkü durumu ve geleceğine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Vira Haber