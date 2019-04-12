RMK Marine’ye Hollanda’dan misafir

Hollanda Ticaret Heyeti, RMK MARİNE tersanesini ziyaret etti. Hollanda’nın İstanbul Başkonsolosu Bart Van Bolhuis’de aralarında bulunduğu Hollanda Ticaret Heyeti , iki ülke firmaları arasındaki olası işbirliği imkanlarını görüştü.

Hollanda şirketlerinin temsilcilerinden oluşan ve Hollanda’nın İstanbul Başkonsolosu Bart Van Bolhuis önderliğindeki bir Hollanda Ticaret Heyeti, 3 Nisan 2019 Çarşamba günü RMK MARINE tersanesini ziyaret etti.

Gelen konuklara önce, RMK MARINE’in imkan kabiliyetleri ve referans projelerini anlatan bir sunum yapıldı. Daha sonra, konuk firmaların temsilcileri kendi firmalarını ve ürünlerini tanıttılar. Bilahare, iki ülke firmaları arasındaki olası işbirliği imkanları görüşüldü. Görüşmenin ardından, RMK MARİNE tersanesi gelen misafirlere kapsamlı bir şekilde gezdirilerek, ziyaret son buldu.

Vira Haber