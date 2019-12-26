Denizcilik endüstrisinin önemli bir insan kaynağını oluşturan “Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisleri” ile “Gemi Makineleri İşletme Mühendislerinin” mesleki temsilcisi olan TMMOB Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası (GEMİMO), ülkemizdeki denizcilik eğitimini çok yakından takip etmektedir. GEMİMO’nun Anayasadan kaynaklanan görevleri kapsamında denizcilik eğitimi ve sorunları ile ilgili düzenli olarak gerçekleştirdiği akademik toplantılarda, akademisyenleri ve sektör temsilcilerini bir araya getirerek sorunların tespiti ve çözüm önerileri konularında çalışmalar yapmaya devam ediyor.

2019/2020 Öğretim yılı “Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği” ve “Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği” bölümü öğrencilerinin açık deniz stajlarına çıkmaya başladığı bu günlerde, GEMİMO ve Deniz Çalışanları Dayanışma Derneği (DADDER) ile birlikte staj politikaları ile ilgili seri çalıştaylar düzenleyecek.

2019/2020 Öğretim yılı “Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği” ve “Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği” bölümü öğrencilerinin açık deniz stajlarına çıkmaya başladığı bu günlerde, GEMİMO ve Deniz Çalışanları Dayanışma Derneği (DADDER) ile birlikte staj politikaları ile ilgili seri çalıştaylar yapmayı planladık. Aşağıda detayları verilen çalıştaylardan ilki, “Tanımlar, Görevler, Yetkiler ve Sorumluluklar” başlıkları altında, gemi işletmelerinin personel ve eğitim müdürleri ile denizcilik eğitimi veren fakülte temsilcilerinin bir araya getirilmesi planlanıyor.

Bu konularla ilgili olarak 22 Ocak 2020 Çarşamba günü saat 14.00'te 1. Stajyer Politikası Geliştirme Çalıştayı düzenlenecek.

'Tanımlar, Görevler, Yetkiler ve Sorumluluklar' başlıklı çalıştaya Gemi İşletmelerinin Personel ve Eğitim Müdürleri ve Denizcilik Eğitimi Veren Fakülte Temsilcileri konuşmacı olarak katılacak.

Çalıştay, TMMOB Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası'nın Kadıköy'deki merkezinde gerçekleştirilecek.

Vira Haber