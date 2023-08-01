STM, 100’ü Aşkın Heyete Milli Sistemlerini Anlattı

Türk savunmasını yenilikçi ve milli sistemlerle donatırken, uluslararası areneda katma değeri yüksek ihracat başarılarına imza atan STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş, Türkiye’nin en büyük savunma fuarı, 16’ncı Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı (IDEF-2023)’nda milli teknolojilerini sergiledi.

STM, İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde 25-28 Temmuz 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilen IDEF’te, askeri deniz projelerini, taktik mini İHA sistemlerini, radar teknolojilerini ve danışmanlık hizmetlerini sergiledi.

Fırkateyler Milli Savaş Sistemleri ile Donatılacak

Savunma Sanayii Başkanlığı öncülüğünde çalışmalarını sürdüren STM, IDEF fuarı boyunca, 6 farklı iş birliği töreni düzenledi. STM-TAİS İş Ortaklığında inşa edilecek MİLGEM İstif Sınıfı’nın 6, 7 ve 8. gemilerinin milli savaş sistemleri ile donatılması için ASELSAN, HAVELSAN ve Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) ile STM-TAİS arasında sözleşmelere imza atıldı. Gemilerin dizel jeneratör setleri tedarikinde İşbir Elektrik Sanayi A.Ş. ile klaslama hizmetinde ise Türk Loydu ile anlaşmalar imzalandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başarıyla kullanılan milli gözcü İHA TOGAN’ın bir Afrika ülkesine ihracatı kapsamında, STM-Asisguard ile iş birliği sözleşmesine imza atıldı.

STM, Teknopark İstanbul ile Kuluçka Merkezi için “Girişimcilik Odaklı” stratejik bir iş birliği sözleşmesine de imza attı.

STM IDEF’te 50 Farklı Ülkeden 100’ü Aşkın Heyeti Ağırladı

IDEF Fuarı boyunca, yerli ve yabancı çok sayıda üst düzey heyet STM’nin standını ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün başta olmak üzere, aralarında genelkurmay başkanları, kuvvet komutanları, üst düzey savunma bakanlığı yetkilileri, NATO’nun üst düzey temsilcilerinin de yer aldığı 50 farklı ülkeden 100’ü aşkın heyet, STM’nin mühendislik kabiliyetleri ve ürünleri hakkında bilgi aldı.

Milli Fırkateyn TCG İSTANBUL IDEF’e Demirledi

STM’nin tasarımcısı ve ana yüklenicisi olduğu ve geçen ay seyir testlerine başlayan, Türkiye’nin ilk milli fırkateyni TCG İSTANBUL (F-515), IDEF’in gerçekleştirileceği Büyükçekmece’ye demir attı.

STM IDEF’te, İ sınıfı fırkateyn projesini, Türkiye’nin ilk küçük boyutlu milli denizaltı projesi STM500’ü, Türkiye’nin ilk milli korvet projesi MİLGEM Ada Sınıfını, Pakistan Donanması için inşa edilen Denizde İkmal Tankerini (PNFT), STM MPAC Hücumbotunu ve sahil güvenlik gemilerini fuarda katılımcılarla buluşturdu.

Taktik Mini İHA Sistemlerine Yoğun İlgi

Taktik mini iha sistemlerinde ise; üç farklı kıtada 10’a yakın ülkeye ihraç edilen Türkiye’nin ilk milli vurucu İHA’sı KARGU ile TSK envanterine geçen yıl katılan mühimmat bırakan İHA BOYGA ve milli gözcü İHA TOGAN da STM standında yerini aldı. Akıllı Dolanan Mühimmat Sistemi ALPAGUT ve sabit kanatlı vurucu İHA ALPAGU da sergilendi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde, 50’den fazla kişinin enkazdan sağ olarak çıkarılmasına olanak sağlayan milli teknoloji STM Duvar Arkası Radar (DAR) ve Türkiye’nin teknoloji odaklı ilk düşünce merkezi STM ThinkTech de, IDEF’te kabiliyetlerini paylaştı.

Vira Haber