Asyaport, Dünyanın En İyi 100 Limanı Arasında Yer Aldı

100’üncü sırada yer alan Tekirdağ’ın tek konteyner limanı Asyaport, devam etmekte olan yatırımlarından sonra ulaşacağı 4 milyon teu kapasitesiyle Tekirdağ’ın birinci sırada yer almasını sağlayacak.

Asyaport Tekirdağ’ın Dünyada Gurur Oldu

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Lloyd's List tarafından hazırlanan 'Dünyanın En İyi 100 Limanı' raporunda, 2022 yılında Türkiye'den dört liman ilk 100 arasına girdi. Ambarlı bölgesi 4, Kocaeli bölgesi 5, Mersin bölgesi 1 ve Tekirdağ liman başkanlığı 1 limanla idari sınırları içinde bulunan konteyner elleçleyen liman işletmeleri, elleçleme sayılarına göre yapılan değerlendirmede; 2022 yılında dünyanın en iyi limanları arasında yer aldı. Ambarlı 4 limanla 74'üncü sırada, Kocaeli 5 limanla 89'uncu sırada, Mersin 1 limanla 92'nci sırada ve Tekirdağ bir limanla ise 100'üncü sıradan listeye giriş yaptı.

Mestan Özcan’dan Teşekkür

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan, “Tekirdağ’lı Ahmet Soyuer ağabeyimizin yönettiği Asyaport Limanı, dünyanın en iyi 100 limanı arasına girdi. Bu gururu bize yaşatan ve şehrimizin ismini Dünyaya duyuran, şehrimizi dünyaya bir liman şehri olarak da öğreten Asyaport’a ve Sayın Ahmet Soyuer’e teşekkürler. Şimdi Limanları etkin kullanarak Dünyaya mal ve hizmet ihracatı yapma sırası da biz Tekirdağ’lılara geliyor. Özellikle gençler bu bir fırsat. Dünyaya açılmak sizin için Asyaport ve diğer limanlarımızla ile çok kolay. Bunun için önce girişimci ve müteşebbislerin önünü açmak gerek. Dumanı bacası olmayan, endüstriyel atığı olmayan, ekonomiye değer katacak, zenginliğimize zenginlik katacak ekolojik lojistik endüstri bölgemiz ile özellikle Süleymanpaşa’da beyin göçünü engellemiş ve istihdam konusunda ise pozitif rekorlar kırmış olacağız inşallah” dedi.

Vira Haber