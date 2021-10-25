STM, Beyaz Şapkalı Hackerları 7. kez buluşturdu

T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı öncülüğünde ülkemizin savunma sanayii ve milli teknoloji hamlesinde önemli bir rol üstlenen STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. tarafından düzenlenen Türkiye'nin en uzun soluklu ‘Capture The Flag-CTF‘ (Bayrağı Yakala) etkinliğinin 7.’ncisi sona erdi.

Pandemi sebebiyle, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da online olarak gerçekleştirilen CTF’in moderatörlüğünü Teknoloji Editörü Hakkı Alkan üstlenirken, açılış konuşmalarını; T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz ve Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi Genel Koordinatörü Alpaslan Kesici yaptı.

“Verilerimizi, sınırlarımız gibi korumalıyız”

Güvenlik kavramının, dijitalleşme ile birlikte büyük ölçüde değiştiğini belirten, T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, “Bugünün dünyasında teknolojiye ve veriye hükmeden, veriyi dijital ortamda üreten, kullanan ve saklayan, tüm unsurlara da hükmedebilmektedir. Günümüzde, fiziki güvenliğin, siber güvenlikle yerli yazılımlarla yapay zeka ile ve dijital sanayi ile tahkim edilmesi artık zorunlu hale gelmiştir. Ülkemizin sahip olduğu verileri ve ürettiği bilgileri; sınırlarımız ve vatanımızı koruduğumuz gibi korumazsak, geleceğe güvenle bakmamız mümkün olmaz. Bu nedenle, savunma sanayiimizin en önemli alanlarından biri de siber güvenlik olarak belirlendi. Bizler ülkemizde, siber güvenlik alanında, ciddi bir potansiyel olduğunu biliyoruz. Başkanlığımız himayelerinde ülkemizdeki yerli ve milli bir siber ekosisteminin gelişmesine katkı sağlamak amacıyla Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi’ni kurduk. Buradaki amacımız, siber güvenlik alanında, ülkemizdeki yabancı egemenliği kırmak ve yerli siber güvenlik ekosistemini oluşturmaktır” ifadelerini kullandı.

“CTF, siber güvenlikte kariyer hedefi olan gençler için fırsat”

Siber güvenlik alanında kariyer hedefi olan gençler için CTF’i önemli bir fırsat olarak gördüklerini söyleyen Demir, “Siber güvenlikte, yenilikçi yaklaşımı ve özgün çıktılarıyla öne çıkan STM’nin bu alana yönelik farkındalık oluşturmak ve insan kaynağını geliştirmek amacıyla düzenlediği CTF yarışmaları, her yıl siber güvenlik alanında, kariyer yapmak isteyen gençlerin ve siber güvenlik araştırmacılarının ilgi duyduğu bir organizasyon haline geldi” dedi.

“Bugünün değil geleceğin teknolojilerini hedefliyoruz”

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz ise, “Ülkemizin savunma sanayii alanındaki kritik ihtiyaçlarına yönelik ileri teknolojili, yerli ve milli çözümler geliştiren bir firma olarak, bugünün değil geleceğin teknolojilerini geliştirmeyi hedefliyoruz. Dijitalleşen dünyada siber uzay; kara, hava, denizden sonra dördüncü bir operasyon alanı. Savunma bir bütün ve siber güvenliği, ülkemizin olmazsa olmazı olarak görüyoruz. STM olarak, siber güvenlik alanındaki kabiliyetlerimizi kamunun ve özel sektörün ihtiyacına yönelik olarak şekillendiriyor; siber tehdit istihbaratından, zararlı yazılımların teknik analizine, operasyonlardan karar destek süreçlerine ve farkındalık yaratmaya varıncaya kadar bütüncül bir faaliyet sürdürüyoruz. Ülkemizde siber güvenlikte uzman açığını kapatmak üzere, fırsat bulduğumuz her an, gençlerimizde bu farkındalığı yaratabilmek adına harekete geçiyoruz. Türkiye’nin en uzun soluklu ‘CTF’ etkinliğimizle de; gençlerimizin bu konuya olan ilgilerine bir zemin oluşturuyor ve siber güvenlik araştırmacısı olarak savunma sanayiimizde kariyer imkanı olduğunu göstermeyi hedefliyoruz” ifadelerine yer verdi.

710 yarışmacı kıyasıya mücadele etti

STM’nin, siber güvenlik alanında farkındalık yaratmak ve insan kaynağı geliştirmek amacıyla bu yıl 7. kez düzenlediği CTF etkinliğinde yarışmacılar, 24 saat boyunca, siber ortamda, kriptoloji, tersine mühendislik, web ve mobil uygulamalar gibi konularda, kasıtlı olarak yaratılan sistem açıklarını bulmak için kıyasıya yarıştı.

Yurt içi ve yurt dışından toplamda 710 yarışmacının mücadele ettiği 394 takım, ilk 3 takım arasına girebilmek için mücadele etti. 23 Ekim akşamı düzenlenen ödül töreninde, birinci gelen takıma 35 bin TL, ikinci takıma 30 bin TL, üçüncü takıma ise 25 bin TL para ödülü verildi. Yarışmada ilk üçün dışındaki ilk on takım ise Raspberry Pi 4’ün sahibi oldu.

CTF sürecince, https://ctf.stm.com.tr/ adresinde gerçekleştirilen mini bilgi yarışmasına da katılım sağlayarak en yüksek puanı toplayan yarışmacılardan birinciye Ipad, ikinciye Apple Watch, üçüncüye ise Airpod hediye edildi.

CTF’de başarı gösteren gençlere staj veya iş imkanı

Online olarak 22-23 Ekim tarihleri arasında düzenlenen CTF’de, STM’nin siber güvenlik uzmanları, eğitimler vererek tecrübelerini gençlerle paylaştı. STM’nin insan kaynakları uzmanları da, siber güvenlik alanında istihdam olanaklarını anlattı. Diğer yandan CTF’ye katılarak derece başarısı gösteren yarışmacıların, STM’de staj veya kariyer yapması da planlanıyor. Sektörde kariyer planlayan gençler, sektör profesyonelleri ve teknoloji meraklılarının yoğun ilgi gösterdiği etkinliğin canlı yayın kayıtları ile ödülleri kazananların isimlerine; @StmDefence, @StmCTF, @StmCyber Twitter ile @StmDefence YouTube ve STM’nin LinkedIn hesaplarından ulaşılabilir.

Vira Haber