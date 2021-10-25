Rolls-Royce, enerji üretimi için mtu hidrojen çözümlerini piyasaya sürüyor

Rolls-Royce, enerji üretimi ve kojenerasyona yönelik mtu gaz motoru portföyünün yakıt olarak hidrojenle çalışacağını duyurdu. Böylece iklim açısından çevreye zararlı etkisi olmayan enerji arzı sağlayacak şekilde daha da geliştirilen portföy, %10 hidrojen gaz karışımıyla çalıştırılabilecek. Bugün hâlihazırda, mtu 500 Serisi ve 4000 Serisi gaz motorlarıyla çalışan jeneratörlerin, 2022 yılından itibaren %25 hidrojen katkı oranıyla çalıştırılması da mümkün olacak.

Rolls-Royce Power Systems Sürdürülebilir Enerji Çözümleri Başkanı Perry Kuiper konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Müşterilerimizde bulunan mevcut sistemler üzerinde yapılacak yoğun testlerden sonra Rolls-Royce, 2023'ten itibaren %100'e yakın hidrojenle kullanılmak üzere yeni mtu 500 Serisi ve 4000 Serisi gaz motorlarını kullanıma sunacak. Sahada kurulu gaz motorlarının %100 hidrojenle çalışmasına olanak verecek bu sistem tasarımdan siparişe dönüştürme kitlerinin de satışına olanak sağlayacak.”

Hidrojen motorlu enerji santralleri enerji geçişini destekliyor

Konuyla ilgili açıklama yapan Rolls-Royce Power Systems Enerji Üretimi Başkan Yardımcısı Andreas Görtz ise, “Enerji üretiminin karbondan arındırılması için, rüzgâr ve güneşten elde edilen doğa koşullarına göre dalgalanma gösteren üretimi desteklemek üzere güvenilir, esnek ve iklim açısından zararı olmayan enerji santralleri gerekiyor. Doğal gazın başlangıçta hidrojen ekosisteminin gelişiminde birincil yakıt olacağını düşünürken, hidrojenin teknik ve ekonomik açıdan mümkün olabileceği kanaatindeyiz. Bu nedenle, gaz motorlarımızı yeşil hidrojenle kullanım için %10-%25 katkı olacak şekilde geliştirmeye devam ediyoruz.” dedi.

Rolls-Royce, H2 ekosistemi için uzmanlık oluşturuyor

Buna ek olarak %100 yeşil hidrojenle çalışan yakıt hücreleri, yenilenebilir enerjilerle birlikte gelecekteki enerji tedarikinde de önemli bir rol oynayacak. Rolls-Royce'un Power Systems bölümü, Friedrichshafen genel merkezinde, geleceğin karbonsuz enerji sistemlerini test etmek ve müşterilere sunmak için kullanılacak 250 kilowattlık örnek bir yakıt hücresi kurdu. Tedarik, dönüştürme, test ve gelecekteki üretim için altyapılar da dâhil olmak üzere tüm hidrojen ekosistemi yine şirketin kendi tesislerinde planlanıyor ve böylece gerekli uzmanlık alanları oluşturuluyor.

Rolls-Royce, “Net Zero at Power Systems” iklim koruma programında yeni teknolojiler ve yakıtlara odaklanıyor

Rolls-Royce'un Güç Sistemleri bölümü, “Net Zero at Power Systems” iklim koruma programıyla yeni teknolojiler kullanarak 2030 yılına kadar 2019'a kıyasla sera gazı emisyonlarını %35 oranında azaltma hedefi belirledi. Bu hedef, Rolls-Royce’un en geç 2050 yılına kadar net sıfıra ulaşma hedefinde önemli bir rol oynuyor. Yeni teknolojilere ek olarak, bu hedeflere ulaşmada bir diğer önemli unsur ise, başlıca mtu motor ürünlerinin en kısa sürede, 2023 yılı ile birlikte e-dizel ve ikinci nesil biyoyakıtlar gibi sürdürülebilir EN 15940 yakıtlarla çalışmasını sağlayacak sertifikasyonun sağlanması.

Basın fotoğrafları için:

https://www.mtu-solutions.com/eu/en/news-and-media/media-center.html

Rolls-Royce Holdings plc hakkında

Rolls-Royce, toplumları birbirine bağlayan, güçlendiren ve koruyan güç ve çözümlere öncülük etmektedir. Faaliyetlerimizde 2030 yılına kadar net sıfır sera gazı emisyonu elde etmeyi taahhüt ettik. 2020 yılında BM Race to Zero kampanyasına katılarak yeni ürünlerimizin 2030 yılına kadar net sıfır faaliyetlere uyumlu olmasını ve 2050 yılına kadar da tüm ürünlerin net sıfır ile uyumlu olmasını sağlama taahhüdünde bulunduk. Merkezi, Almanya'nın güneyindeki Friedrichshafen kentinde bulunan Rolls-Royce Power Systems’in yaklaşık 9.000 çalışanı var. Ürün portföyünde, gemiler ile ağır kara, demiryolu ve savunma araçları için, ve enerji üretimi, petrol ve gaz endüstrisi için mtu markalı yüksek hızlı motorları ve tahrik sistemleri, ayrıca kritik görev, yedek ve sürekli güç, birleşik ısı ve güç üretimi ve mikro şebekeler için dizel ve gaz sistemleri ile akü konteynerleri yer almaktadır. Rolls-Royce 150'den fazla ülkede faaliyet gösteren 400'den fazla havayolu ve kiralama müşterisi, 160 silahlı kuvvetler ve deniz kuvvetleri ve 5.000'den fazla enerji ve nükleer enerji müşterisinden oluşan bir müşteri portföyüne sahiptir. Rolls-Royce 2020 yılında 11.76 milyar sterlin gelir elde etmiş ve araştırma ve geliştirmeye 1.25 milyar sterlin yatırım yapmıştır. Rolls-Royce ayrıca, mühendislerini bilimsel araştırmanın ön saflarında konumlandıran 28 Üniversite Teknoloji Merkezi’nden oluşan küresel bir ağı da desteklemektedir

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