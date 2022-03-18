STM’nin Modernize Ettiği Agosta 90B Sınıfı Denizaltı Hedefini Tam İsabetle Vurdu!

STM ana yükleniciliğinde gerçekleştirilen, Türkiye’nin ilk denizaltı modernizasyon ihracatı Pakistan Agosta 90B Denizaltı Modernizasyonu’nda göz dolduran bir başarıya imza atıldı.

Pakistan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından iki yılda bir düzenlenen ve bu yıl 17 Şubat-13 Mart 2022 tarihleri arasında icra edilen SEASPARK-2022 Taktik Tatbikatı’nda, belirlenen çeşitli hedeflere fiili güdümlü mermi ve torpido atışları yapıldı.

Fiili atışlardan bir tanesi de, Pakistan Agosta 90B Denizaltı Modernizasyonu (PADYÖM) Projesi kapsamında modernize edilen ve 29 Nisan 2021 tarihinde Pakistan Deniz Kuvvetleri’ne teslim edilen PNS/M HAMZA (S-139) denizaltısı tarafından icra edildi.

Tek Torpido Atışında Hedef İmha Edildi!

STM’nin milli mühendislik kabiliyetleri ile donattığı PNS/M HAMZA (S-139), gerçekleştirilen harp torpidosu hücumunda, DM-2A4 torpido atışı ile, hizmet dışına ayrılmış bir TARIQ sınıfı gemiyi (Type 21 fırkateyn) tek torpido atışı ile tam isabetle vurarak imha etti. Heyetler, tatbikatı STM tarafından dizayn ve inşa edilerek 2018 yılında teslim edilen, Pakistan Denizde İkmal Tankeri PNS MOAWIN’den takip etti.

PADYÖM Projesi kapsamında STM ana yükleniciliğinde, değiştirilerek denizaltıya başarıyla entegre edilen; Entegre Sualtı Komuta Kontrol (IUCCS & C2IS) Sistemi, Silah Kontrol (WCS) Sistemi, Sonar Sistemleri, Periskoplar (Atak ve Seyir), Elektronik Harp, Radar, Gemi Veri Dağıtım Sistemi, STMDENGİZ Elektronik Harita Görüntüleme ve Bilgi Sistemi, Konvertörler, Dümen Sistemi ve Soğutulmuş Su Sistemi’nin sorunsuz şekilde çalışarak, atışı gerçekleştiren PNS/M HAMZA (S-139) denizaltısının faaliyeti başarıyla sonuçlandırması, STM’nin ulusal ve uluslararası denizaltı üretim ve modernizasyonu konusundaki yetkinliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Denizaltı modernizasyon ihalesini, 2016'da denizaltıyı tasarlayan ve inşa eden Fransız firmasına karşı kazanan STM, Türkiye için ilk defa denizaltı gibi ileri teknoloji gerektiren bir alanda mühendislik ihracatına imza atmıştı. PNS/M HAMZA (S-139) denizaltısının, kabul faaliyetleri ve teslimatı COVID-19 ortamının yarattığı olumsuzluklara rağmen ciddi bir gecikme yaşanmadan tamamlanırken, PADYÖM’ün diğer iki denizaltısının modernizasyon süreci de STM tarafından planlandığı şekilde yürütülüyor. Kendi tasarımı ve üretimi olmayan bir platformda, bu tür geniş çaplı bir modernizasyonu yurt dışında başarı ile gerçekleştiren STM, PADYÖM Projesi’ni, Uluslararası Klas Kuruluşları Birliği (IACS) üyesi DNV tarafından sertifikalandırması da dikkat çeken önemli başarılar arasında yer aldı.

STM’den Türk savunma sanayinin ihracatına büyük katkı

Dost ve kardeş ülke Pakistan’da uzun süredir başarı ile projeler yürüten STM, geliştirdiği karşılıklı güven ve iş birliği ile, Türk savunma sanayiinin ihracat faaliyetlerine önemli katkı veriyor. STM, Pakistan Donanması için tasarladığı, Türkiye’nin en büyük tonajda askeri gemi inşa projesi olan Pakistan Denizde İkmal Gemisi PNS MOAWIN’i Karaçi’de inşa ederek teslim etti. Bu proje ile 20’ye yakın Türk firmasının dolaylı olarak ihracat yapmasını sağladı. PADYÖM Proje çerçevesinde de HAVELSAN ve ASELSAN gibi firmaların yerli ve milli sistemleri de modernizasyon sürecinde ihraç edildi. Pakistan Donanmasının güvenini kazanan STM, Pakistan için Türkiye tarafından üretilecek 4 adet Ada Sınıfı Korvet Projesinde de ana tahrik sisteminin tedariki ve entegrasyonuna yönelik mühendislik kabiliyetiyle görev alıyor.

