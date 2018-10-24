Su ürünleri sektörü 2023 hedeflerine çok yakın

Türkiye’ye 9 aylık dönemde 1 milyar 835 milyon dolar döviz kazandıran ve 2023 hedeflerini tutturmaya en yakın sektör konumundaki, Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller Sektöründe faaliyet gösteren üç ihracatçı birliği güçbirliği yaptı ve Paris Sial Fuarı’nda yeni müşteri avına çıktı.

Dünya’nın en büyük gıda fuarı kabul edilen ve gıda sektörlerinin gövde gösterisine dönüşen Paris Sial Gıda Fuarı’nda Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği’nin Koordinasyonunda İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği ve Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği ortak stant açarak Türk su ürünleri ve hayvansal mamullerinin tanıtımını gerçekleştirdi.

Türkiye Milli Katılım Organizasyonu İstanbul Ticaret Odası tarafından gerçekleştirilen Paris Sial Fuarı’na Türkiye’den 311 firmanın katıldığı bilgisini veren Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Bedri Girit, su ürünleri, kanatlı, yumurta, süt ürünleri ve bal alt sektörlerinde toplamda yıllık 2.5 milyar dolar ihracat seviyesine ulaştıklarını, 2023 yılında 3.5 milyar dolar ihracat rakamına ulaşmak için tanıtım fırsatlarını değerlendirdiklerini kaydetti.

Su ürünleri ve hayvansal mamuller sektöründe faaliyet gösteren üç birliğin işbirliğinin bundan sonraki süreçte artarak devamından yana olduklarını anlatan Girit, “Eylül ayında Rusya’nın St. Petersburg şehrinde düzenlenen Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia Fuarı’na birlikte katıldık. Paris Sial Fuarı bu yılki ikinci birlikteliğimiz oldu. 10-12 Aralık 2018 tarihlerinde ise Birleşik Arap Emirlikleri’nde ABU DHABI- SIAL Middle East 2018 Fuarı’na birlikte katılacağız ve Türk su ürünleri ve hayvansal mamullerinin tanıtımını yapacağız. Bu işbirliğinin oluşturduğu sinerji ile 2023 hedeflerine kolaylıkla ulaşacağız” şeklinde konuştu.

Su ürünleri ve kanatlı ihracatı zirvede yer aldı

Türkiye, 2018 yılının Ocak – Eylül döneminde 1 milyar 835 milyon dolarlık su ürünleri ve hayvansal mamuller ihracatı gerçekleştirirken, 2017 yılının aynı dönemine göre ihracat yüzde 13 artış gösterdi. Su ürünleri ihracatı, 707 milyon 739 bin dolarla, Su ürünleri ve hayvansal mamulleri sektöründe zirvede yer aldı.

Kanatlı sektörü ise; 432 milyon 663 bin dolarlık ihracatla zirve ortağı oldu. Türkiye’nin yumurta ihracatı 310 milyon 874 bin dolar olarak kayıtlara geçerken, Süt ürünleri sektörü 209 milyon 540 bin dolarlık dövizi ülkemize kazandırdı. Bal sektörü 19 milyon 585 bin dolar dövizi ülkemize kazandırdı.

Irak, Hollanda ve İtalya ihracatta ilk üç ülke

Türkiye’nin su ürünleri ve hayvansal mamuller ihracatında ilk sırayı ise; 520 milyon dolarlık tutarla Irak aldı. Irak, Kanatlı ve yumurta sektörünün en gözde ihraç pazarı konumunda. Hollanda ise; 114 milyon dolarlık ihracatla zirve ortağı oldu. Hollanda’nın tercihi ise; Türk balıkları oldu. İtalya 65 milyon dolarlık Türk su ürünleri ve hayvansal mamulleri tercih etti. Bu ülkeleri Libya, Almanya, Suudi Arabistan, Suriye, İngiltere, Hong Kong ve Rusya izledi.

Türkiye’nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, Paris Sial Gıda Fuarı’nda, Türkiye pavyonunda yer alan firmaları İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekip Avdagiç ile birlikte ziyaret ederken, Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyeleri Osman İşlek ve Nedim Kalpaklıoğlu ile Denetim Kurulu Üyesi Haluk Taktak görev yaptı.

Gıda, içecek ve gıda ekipmanları sektörlerinin bir araya geldiği dünyanın en büyük fuarlarından biri olan Sial Paris Fuarı, 155 bin profesyonel ziyaretçiye kapılarını açıyor. Türkiye fuarda katılımcı firma sayısı açısından 311 firma ile 109 ülke içinde Fransa İtalya ve İspanya’dan sonra 4. sırada yer aldı.

Türk firmaları SIAL Paris'te 7 ayrı ihtisas salonunda bulunuyor. Türk firmaları bu yıl ilk defa organik ihtisas salonunda da yer aldı. Fuarda bisküvi, çikolata, şekerleme, dondurulmuş gıda, gıda teknolojileri ve ekipmanları, içecekler, kümes hayvanları, organik gıda öne çıkan ürünler arasında.

Vira Haber

