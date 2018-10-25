KTÜ Fakülte Danışma Kurul Toplantısı yapıldı

Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanarak 08 Ekim 2016 tarih ve 29851 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Danışma Kurulları Oluşturulmasına İlişkin Yönetmelik kapsamında, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Danışma Kurulunun ilk toplantısı Çamburnu, Trabzon Kampüsünde 22 Ekim 2018 tarihinde yapıldı.

Toplantı öncesi, bölüm öğrencileri ile KTU DUIM Mezunlar Derneğinin tanıtılması ve öğrencilere gereken tavsiyelerin bulunulması adına da bir buluşma da gerçekleştirildi.

Fakültesi Danışma Kurulunun toplantısına, Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Dekanı, Prof. Dr. Muhammet Boran başkanlığında, Danışma Kurulu üyesi görevleri ile Fakülte bölüm başkanları, öğretim görevlileri, denizcilik iş dünyasından bazı temsilciler ve KTU DUIM Mezunlar Derneği yönetim kurulu başkanının katılımları sağlandı.

Toplantıda, iş dünyası ile iletişimin ve işbirliğinin güçlendirilmesi, bilimsel araştırmaların desteklenmesi, üniversitenin ve birimlerin sosyal, kültürel ve sanatsal hayata olan katkılarının artırılması konuları ele alındı.

Vira Haber