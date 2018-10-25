Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de araştırma yapan 'Barbaros Hayreddin Paşa' sismik araştırma gemisini bir fırkateyn tarafından taciz etmesini ve kara sularının kademeli olarak 12 mile çıkarılması planlarını değerlendiren Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, "Türkiye'yi Ege'ye hapsetmek istiyorlar. Bu egemenliğimize aykırıdır, kabul edilemez" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyesi ve İstinye Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, istifa eden Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocyas'ın dile getirdiği Yunan kara sularının kademeli olarak 12 mile çıkarılması planlarını ve Doğu Akdeniz'de araştırma yapan 'Barbaros Hayreddin Paşa' isimli sismik araştırma gemisinin bir fırkateyn tarafından taciz edilmesini sert bir dille eleştirerek "Tek başına Yunanistan böyle bir karar alıp uygulayamaz, onu büyük devletler kışkırtıyor. Türkiye ile başı belaya girer, savaş sebebidir" diye konuştu.

"KIYI ÜLKELERİNİN EGEMENLİK HAKKINA AYKIRI"

Kara sularının 12 mile çıkartılamayacağını ve Yunanistan'ın böyle bir kararı tek başına almasının mümkün olmadığını belirten Prof. Dr. Caşın, "Kara sularının hukuki statüsü tek taraflı belirtilemez. Çünkü bu kıyı ülkelerinin egemenlik hakkına ve Birleşmiş Milletler Deniz Hukuk'u Sözleşmesi'ne aykırıdır. Buradaki amaç Türkiye'yi Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de sıkıştırmak. Bana göre bu kışkırtmayı ABD yapıyor, çünkü ABD Doğu Akdeniz enerjisini almak istiyor. Hem İsrail'i hem Yunanistan'ı hem de Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni burada kullanmayı hedefliyor. Bu İsrail ve Doğu Akdeniz'den çıkan gazın Yunanistan üzerinden taşımasının, Türkiye'yi ise Ege ve Akdeniz'de dar bir ekonomik bölgeye hapsetmenin planlarının bir parçası" ifadelerini kullandı.

"EGE DENİZİ 12 MİLDEN DAHA DAR ALANLARA SAHİP"

Coğrafi konumu itibariyle Ege Denizi'nin Bileşmiş Milletler Sözleşmesi'nin uygulanamayacağı bir yer olduğunu söyleyen Prof. Dr. Caşın,"Çünkü 12 milden daha dar alanlara sahip, yani 8 mil olan yer de var. Bu durumda Yunanistan bizim topraklarımıza kadar egemenlik hakkı isteyecektir, kabul etmek mümkün değil" dedi.

KARA SULARININ 12 MİLE ÇIKARILMASI NEDEN KABUL EDİLEMEZ?

Yunanistan kara sularının 12 mile çıkarılması halinde Türkiye'nin Ege Denizi'ne herhangi bir gemiyi çıkaramayacağına dikkat çeken Prof. Dr. Caşın, "Bizim gemiler ne tatbikat yapabilir ne de uçaklar uçabilir. Böyle bir durumdan Yunanistan'dan izin almak gerekiyor. Egemenliği olan bir devlet olarak Türkiye bunu kabul edemez. Yunanistan Ege Denizi'nin yüzde 40'ına hakim, kara suları 12 mile çıkarsa bu oran yüzde 70'e çıkıyor. Ayrıca, açık denizin büyüklüğü yüzde 51'den 19'a düşüyor. Türkiye kara suları ege denizin yüzde 10'undan daha azına tekabül ediyor ki Türkiye'nin bütün egemenlik hakları kısıtlanmış oluyor, savaş sebebidir" diye konuştu.

"YUNANİSTAN MASADA ÇÖZÜME YANAŞMIYOR"

Bu sorunu iki ülkenin karşılıklı oturup masada çözmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Caşın, "Yunanistan buna yanaşmıyor. Kıbrıs'ta araştırma gemimiz petrol aramaya başladı. Yunanistan harekete geçti. Demek ki dünyadaki enerji şirketleri Yunanistan'ı kışkırttı. Arkasında büyük güçler var sadece ABD'de değil" dedi.

"BU SORUN DOĞU AKDENİZ'DE DE ÇATIŞMANIN HABERCİSİDİR"

Bunun sadece Ege'de değil Doğru Akdeniz'de de bir çatışmanın habercisi olduğunu söyleyen Prof. Dr. Caşın, "Dün Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da açıkladı. Yunanistan buna 'dur' demediği sürece Türkiye gereğini yapacaktır. Eğer gereği yapılmazsa devlet olunmaz. Önce diplomatik yollara başvurulacaktır sonra istişare edilmek istenecektir. Bunlar olmazsa hukuki yollardan çözüm aranır. Askeri müdahale en son gelir. Türkiye hep sorunları barışçıl yollardan çözmek istemiştir" diye konuştu.

"YUNANİSTAN TÜRK ORDUSUNU HESABA KATMIYOR"

Büyük devletleri arkasına alarak Yunanistan'ın bu olayı oldu bittiye getirmek istediğini aktaran Prof. Dr. Caşın, "Bu kabul edilemez, Türk ordusunu hesaba katamıyor. Türkiye Ege'de Lozan Antlaşması'yla kurulan statükonun Yunanistan lehine dönmesine izin veremeyiz" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE RUSYA'DAN DESTEK ALACAKTIR"

Türkiye'nin bu sorunda Rusya'dan da destek alacağını ve onunda çıkarlarında ters düştüğünü söyleyen Prof. Dr. Caşın, "Bu durumda Karadeniz'deki bütün gemiler uluslararası sulara geçemeyecek. O yüzden başta Rusya ve Karadeniz'deki devletler bu duruma karşı çıkacaktır. Ama bu gerginlik devam ederse Türk savaş gemileri Yunan gemilerine ateş açar. Ege ve Akdeniz'de askeri güç üstünlüğü Türkiye'dedir. Yunanistan'ın lehine geçmesine müsaade edemeyiz" dedi.

Vira Haber