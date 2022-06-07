Suudi Arabistan, Yemen'e Ait Bir Gemiye El Koydu

Suudi Arabistan'ın akaryakıt taşıyan Yemen bandıralı bir ticari gemiye el koyduğu bildirildi. Yemen Petrol Şirketi, söz konusu geminin Birleşmiş Milletler ruhsatı taşıdığını ifade etti.

Yemen Petrol Şirketi Sözcüsü Essam el-Mutavakel, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun Birleşmiş Milletler'in ruhsatlandırdığı 30 bin ton akaryakıt taşıyan "Viviana" adlı gemilerini yasa dışı bir şekilde alıkoyduğunu belirtti. Suudi Arabistan tarafından ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Geçtiğimiz hafta Cuma günü, Yemen'e ait "Force Power" isimli bir ticari gemi yine Suudi Arabistan tarafından alıkonulmuştu.