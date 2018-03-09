Suudi Arabistan'ın MMSC programı başladı

Lockheed Martin, Suudi Arabistan'ın tedarik etmek istediği dört adet Çok Rollü Su Üstü Muharebe Gemisi (Multi-Mission Surface Combatant/MMSC) inşasında kullanılacak materyal temini için 481 milyon dolarlık bir sözleşme imzaladı.

ABD Savunma Bakanlığı, Yabancı Askeri Satış programı kapsamında Suudi Arabistan'a toplam 11,25 milyar Dolar bedelle dört adet MMSC ve ilgili ekipman, parça ve lojistik destek tedariki ile ilgili bilgilendirmeyi 2015 yılında yapmıştı. Bu ilk kontratla, Suudi Arabistan'ın MMSC programı resmen başlamış oldu.

Gemiler, ABD Donanması için inşa edilen Freedom Sınıfı Kıyı Muharebe Gemisi (Littoral Combat Ship/LCS) temel alınarak geliştiriliyor.

Vira Haber