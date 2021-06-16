TAB’tan Temel Ekipman Etkinliği Eğitimi

Türk Armatörler Birliği'nden eğitim ile ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

Eğitimin amacı

Toplam Ekipman Etkinliği (TEE, İng.OEE) bir işletmenin kaynaklarını ve kurulu kapasitesini ne kadar verimli ve doğru kullandığını gösteren ve karlılıktan sonra en çok önem verilen endüstriyel bir göstergedir.

Bu eğitimin amacı, katılımcılarda denizcilik işletmeleri ve gemiler odağında TEE bakış açısını geliştirmek, işletmenin gemi, liman, kreyn gibi temel üretim varlıklarının mevcut kapasite kullanım ve verimlilik durumunu ortaya çıkarmalarını sağlayacak yöntemi aktarmak, iyileştirmeye açık alanları saptama becerilerini uygulamaya yönelik olarak kazandırmaktır.

Eğitim Tarih ve Saatleri

22-23 Haziran 2021 13.00/ 16.00 Son Kayıt Tarihi: 15 Haziran2021

Eğitim toplam 6 saattir.

Eğitim Ücreti

Türk Armatörler Birliği Üyesi Firma Çalışanları: 500 TL+KDV

Türk Armatörler Birliği Üyesi Olmayan Firma Çalışanları: 590 TL+KDV

Aynı Kurum/Firmadan 3 kişi ve Üzerinde Katılımlar: %10 İndirimli

"Eğitim gününden en az 3 gün önce eğitim bedelinin ödenmesi gerekmektedir."

Eğitim İçeriği

Kapasite, Verimlilik ve Etkinlik Kavramları

· Toplam Ekipman Etkinliği Kavramı

· Toplam Ekipman Etkinliğinin İş Sonuçlarına Etkisinin Değerlendirilmesi

· Toplam Ekipman Etkinliği Uygulama Boyutları

· Toplam Ekipman Etkinliği Hesaplama Yöntemi

· Kapasite, Verim ve Etkinlik Tuzakları

· Kapasite, Verim ve Etkinlik Tuzakları için Kök Neden Analizi

· Toplam Ekipman Etkinliği İyileştirme İş Etüdü Nasıl Hazırlanır

(Teorik bilgi yanında pratik uygulamalara da yer verilecek, katılımcılarla denizcilik ve deniz işletme süreçleri üzerinde interaktif uygulamalar yapılacaktır)

Eğitime Kimler Katılabilir?

Her alandan ve her seviyedeki yöneticiler ve çalışanlar.

Eğitim kontenjanı 15 kişidir.

Eğitim kazanımları

Katılımcılar eğitim sonunda, işletmelerine ve değer üreten varlıklarına ait kapasite, verimlilik ve etkinlik hesaplamalarını yaparak Toplam Ekipman Etkinliğini hesaplayabilecek, kapasite, verimlilik ve etkinlik kayıplarının etkilerini boyutlandırabilecek, kapasite, verimlilik ve etkinlik tuzakları ile bunlara yol açan olan kök nedenleri analiz edebilecek ve iyileştirme önerilerini yapılandırabilecek bilgiye, ve pratik uygulamaya yönelik donanıma sahip olurlar.

Eğitim Ortağı

BiLiG Operational Excellence Consultants/Rifat Oğuz Özbek Endüstri Mühendisi

Metedoloji

Yalın (Lean) Metodolojisinin Toplam Ekipman Etkinliği (TEE, İng. OEE) konusu

Eğitime katılım için;

https://armatorlerbirligi.org.tr/arsivler/4031 linkindeki kayıt formunu doldurarak kayıt yapılması gerekmektedir. Aynı link üzerinden eğitim detaylarına ve ayrıca www.armatorlerbirligi.org.tr adresli WEB sitemizden de eğitim ile bilgilere ulaşılabilmektedir. Diğer taraftan armatorler@armatorlerbirligi.org.tr mail adresimizden veya 212-252 6263 nolu telefonumuzdan Eğitim Koordinatörü Sayın Nihal Güldal ile iletişime geçerek de kayıt işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.