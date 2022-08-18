Tahıl Yüklü Bir Gemi Daha Ukrayna'dan Yola Çıktı
Milli Savunma Bakanlığı, tahıl taşıyan 1 geminin daha Ukrayna'dan hareket ettiğini bildirdi.
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, tahıl sevkiyatı kapsamında Belize bayraklı "I Marıa" isimli mısır yüklü geminin Çornomorsk Limanı'ndan çıkış yaptığı belirtildi.
Açıklamada ayrıca tahıl almak üzere 4 geminin Ukrayna'ya gideceği kaydedildi.
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