İstanbul27 °C

  1. HABERLER

  2. DÜNYA

  3. Tahıl Yüklü Bir Gemi Daha Ukrayna'dan Yola Çıktı
Tahıl Yüklü Bir Gemi Daha Ukrayna'dan Yola Çıktı

Tahıl Yüklü Bir Gemi Daha Ukrayna'dan Yola Çıktı

Milli Savunma Bakanlığı, tahıl taşıyan 1 geminin daha Ukrayna'dan hareket ettiğini bildirdi.

A+A-

Bakanlıktan yapılan açıklamada, tahıl sevkiyatı kapsamında Belize bayraklı "I Marıa" isimli mısır yüklü geminin Çornomorsk Limanı'ndan çıkış yaptığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca tahıl almak üzere 4 geminin Ukrayna'ya gideceği kaydedildi.

Bu haber toplam 141 defa okunmuştur
Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.