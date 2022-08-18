Tahıl Yüklü Bir Gemi Daha Ukrayna'dan Yola Çıktı

Çin'in Araştırma Gemisi, Yuan Wang 5 Sri Lanka Limanına Gecikmeli Olarak Yanaştı

Ukrayna: 'En Az 10 Gemiye Daha Tahıl Yüklemesi Yapılması Planlanıyor'