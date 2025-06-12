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Tamer Kıran, Atina’da Deniz Taşımacılığının Geleceği Zirvesi’ne Katıldı

Tamer Kıran, Atina’da Deniz Taşımacılığının Geleceği Zirvesi’ne Katıldı

İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran ve ICS Başkan Yardımcısı Metin Düzgit, Atina’da düzenlenen “Deniz Taşımacılığının Geleceğini Şekillendirme Zirvesi”ne katılarak küresel denizcilik gündemine dair önemli temaslarda bulundu.

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İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran ile Meclis Üyesi ve Uluslararası Denizcilik Odası (ICS) Başkan Yardımcısı Metin Düzgit, 11 Haziran 2025 tarihinde Atina’da düzenlenen “Deniz Taşımacılığının Geleceğini Şekillendirme Zirvesi”ne katıldı.

Yunan Armatörler Birliği’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinliğe Yunanistan Denizcilik ve Ada Politikası Bakanı Vassilis Kikilias, ICS Başkanı Emanuele Grimaldi ve sektörün önde gelen temsilcileri katılım sağladı. Zirvede jeopolitik riskler, iklim değişikliği, dijitalleşme, enerji geçişi ve insan kaynağı gibi kritik başlıklar ele alındı.

Metin Düzgit’in panelist olarak yer aldığı etkinlikte, kamu-özel sektör iş birliğine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu. Zirve kapsamında Kıran ve Düzgit; Malta Ulaştırma Bakanı Chris Bonett, ICS Başkanı Grimaldi ve FONASBA Başkanı Fulvio Carlini ile de görüşmeler gerçekleştirdi.

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Vira Haber

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