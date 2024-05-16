Tamer Kıran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hizmet Şeref Belgesi Aldı

Genel Kurula, İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı, TOBB Başkan Yardımcısı Tamer Kıran ve Oda TOBB Genel Kurul Delegelerinden oluşan heyet katıldı.

Genel Kurul kapsamında Birlik Merkezi’nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Hizmet Şeref Belgesi Takdim Töreni düzenlendi.



Törene, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat katıldı.



Tamer Kıran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden TOBB Delegeliğinde 10. yılını doldurması sebebiyle Hizmet Şeref Belgesi aldı.



Bu tören öncesinde Oda heyeti TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve TOBB Genel Kurul Başkanı Gürsel Baran öncülüğünde TOBB Genel Kurul Divanı, TOBB Yönetim Kurulu Üyeleri, Konseyler, Oda, Borsa Başkanları ve Delegelerle birlikte Anıtkabir’i ziyaret ederek Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kabrine çelenk bırakıp saygı duruşunda bulundu.



Oda Heyetinde, TOBB Genel Kurul Delegeleri Bilgehan Bayramoğlu, Cihan Ergenç, Cihat Yavuz Güler, Mehmet Cem Akan, Fuat Ersoy Eroğlu, Hayri Yaşar Naiboğlu, Mehmet Alev Tunç, Metin Şener, Murat Gün, Nihat Nahit Sarayönü, Recep Düzgit, Uğur Sina Şen, Baki Çıngı yer aldı.