Tamer Kıran Denizcilik Sektörü için Alınan Normalleşme Kararlarını Değerlendirdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, geçtiğimiz günlerde denizcilik sektörünü yakından ilgilendiren kararlar açıklamıştı. Özellikle deniz turizmini ilgilendiren bu kararlar, tekneler için konulan kapasite sınırlamalarının kaldırılmasını öngörüyordu. Konuyla ilgili açıklama yapan İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, "Alınan kararlar deniz turizmi alanında faaliyet gösteren üyelerimiz için son derece önemli kararlardır" şeklinde konuştu.

İMEAK DTO olarak bu kararları uzun zamandır beklediklerini söyleyen Kıran, sözlerine şöyle devam etti: "Uzun zamandır gündeme getirdiğimiz, talep ettiğimiz kararlardı. Bu konuda taleplerimizi öncesinden belirlemiş ve ilgili mercilerle iletişime geçmiştik. Bildiğiniz gibi pandemi döneminde 2020 yaz sezonunu kapasite sınırlamaları ile geçirdik. Bu sınırlamaların kaldırılması yönünde taleplerimiz vardı. Bakanlığımız, yayımladığı kararla, gezinti teknelerinde, ticari hatlarda, ilkel yapılı ahşap teknelerde, yolcu motorları ve feribotlarda bu kapasite sınırlarının tamamının kaldırıldığını duyurdu. Sadece 150 kişiden fazla kapasitesi olan teknelerde bir kısıtlama söz konusu ama yine de son derece olumlu bulduğumuz kararlar oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğümüze, Sayın Bakan Yardımcımıza ve Sayın Bakanımıza gösterdikleri bu anlayış dolayısıyla teşekkür ediyoruz."

Vira Haber