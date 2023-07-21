Tamer Kıran, İş Dünyası Temsilcileri ile İstişare Toplantısı'na Katıldı

İstanbul’da Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen toplantıda söz alan Tamer Kıran, hazırlık çalışmaları sürdürülen, Türkiye'nin 3 yıllık makroekonomik hedefleri ile ekonomik ve sosyal alanda izlenecek politikalarını içeren Orta Vadeli Program hakkında iş dünyasının beklenti ve önerilerini dile getirdi.



Toplantıya, TOBB, MÜSİAD, YASED, TÜSİAD, TESK, DEİK, TİSK, TİM başta olmak üzere STK temsilcisi, dernek başkanı ve üyelerinin de aralarında bulunduğu iş insanları katıldı.

Vira Haber