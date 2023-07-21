Tamer Kıran, İş Dünyası Temsilcileri ile İstişare Toplantısı'na Katıldı
TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, 21 Temmuz 2023 Cuma günü, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın, İş Dünyası Temsilcileri ile İstişare Toplantısı'na katıldı.
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İstanbul’da Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen toplantıda söz alan Tamer Kıran, hazırlık çalışmaları sürdürülen, Türkiye'nin 3 yıllık makroekonomik hedefleri ile ekonomik ve sosyal alanda izlenecek politikalarını içeren Orta Vadeli Program hakkında iş dünyasının beklenti ve önerilerini dile getirdi.
Toplantıya, TOBB, MÜSİAD, YASED, TÜSİAD, TESK, DEİK, TİSK, TİM başta olmak üzere STK temsilcisi, dernek başkanı ve üyelerinin de aralarında bulunduğu iş insanları katıldı.
Vira Haber
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Etiketler : Tamer Kıran, DTO, Cevdet Yılmaz
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