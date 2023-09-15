Tamer Kıran, Köprüüstü ve GMDSS Simülatörlerinin Açılış Törenine Katıldı

Rize’de, Turgut Kıran Denizcilik Fakültesi’nin Konferans Salonu’nda düzenlenen törene, Derepazarı Belediye Başkanı Selim Metin, Meclis Başkanı Başaran Bayrak, Yönetim Kurulu Üyeleri Taylan Kalkavan, İsmail Görgün, İMEAK DTO Eğitim ve İstihdam Komisyonu Başkanı Teoman Akyol iştirak etti.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz ve Turgut Kıran Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ferhat Kalaycı, okula kazandırılan Köprüüstü ve GMDSS simülatörleri için Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran ile Yönetimine teşekkürlerini sundu ve Başkan Kıran'a plaket takdim edildi.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek, simülatörlerin açılışı yapıldı. Cihazlar hakkında bilgi alınarak, incelemelerde bulunuldu.

Vira Haber