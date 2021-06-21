Tamer Kıran, Sektördeki Gelişmeleri Değerlendirdi

Program sunucusu Güzem Yılmaz’ın denizcilik sektörüne ilişkin sorularını yanıtlayan Tamer Kıran, son dönemde konteyner piyasalarında yaşanan sıkıntılara değinirken, bu sorunun yalnız Türkiye’de değil tüm dünyada hem ihracatçı hem de ithalatçıları olumsuz etkilediğini belirtti.

Sorunun birkaç ana sebebi bulunduğuna dikkat çeken Tamer Kıran, kısa vadede hızlı bir iyileşmenin maalesef öngörülmediğini söyledi. Pandemi nedeniyle konteynerlerin gittikleri ülkelerden çıkamaması, özellikle yoğun ithalat yapan ülkelerde bu konteynerlerin birikmesi, ithalatın azalması sonucu ülkemize gelen konteynerlerin azalması gibi nedenlerle öncelikle boş konteyner krizinin yaşandığını belirten Tamer Kıran, ardından yüksek navlun konusunun ortaya çıktığını anlattı.

Pandeminin uzamasının, bu sorunu da uzattığını belirten Tamer Kıran, “Geçtiğimiz hafta Çin’in 4-5 limanının yer aldığı şehirlerde artan vakalar sonucu kısıtlamaya gidildi. Hal böyle olunca 140 civarında büyük tonajlı gemi Çin limanlarında bekler hale geldi. Onlardan en az 3-4 tanesi bizim ülkemize gelecekti. Bu süreç böyle devam ettiği sürece konteyner taşımacılığında kısa vadede iyileşme beklememiz biraz zor gibi gözüküyor. Navlun konusuna gelince; ihracatçı ve ithalatçılarımızın önümüzdeki 1-2 yılda, bu düzeydeki fiyatları öngörerek planlama yapmaları gerekiyor” dedi.

Tamer Kıran, limanlardaki yük hareketleri konusunda “ilk 5 aylık rakamların ümit verici olduğunu” ifade ederek, “İlk 5 ayın sonunda geçen yılın aynı dönemine göre limanlarımızda elleçlenen hem ihracat hem ithalat hem transit hem kabotaj dediğimiz yüklerde artış var. Bu açıdan talebin gayet sıcak olduğunu görebiliyoruz. Ülkemizin dış ticaretinin yüzde 90’ı denizyolu ile yapılıyor. Dolayısıyla limanlarımızdaki hareketlilikten, ülkemiz ekonomisinin hareketliliğini de görme imkânımız oluyor.” diye konuştu.

Vira Haber