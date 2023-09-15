Tamer Kıran, Türk Dünyası İş Forumu’na Katıldı

İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı, TOBB Başkan Yardımcısı Tamer Kıran, 14 Eylül 2023 Perşembe günü, Türk Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği tarafından, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ev sahipliğinde İstanbul’da gerçekleştirilen Türk Dünyası İş Forumu’na katıldı.

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat’ın katıldığı foruma, Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve gözlemce statüsündeki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Macaristan ve Türkmenistan’dan iş insanları iştirak etti.

Vira Haber