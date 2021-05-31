Tamer Kıran, Türk Ekonomisinin İlk Çeyrekteki Büyümesini Değerlendirdi

İMEAK (İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz ve Karadeniz Bölgeleri) Deniz Ticaret Odası (DTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, TÜİK tarafından açıklanan 2021 yılının birinci çeyreğine ilişkin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verilerini değerlendirdi.

Tamer Kıran yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye ekonomisinin ilk çeyrekte yüzde 7 büyüdüğünü, verilerin büyümenin ağırlıklı olarak sanayi sektöründen kaynaklandığını gösterdiğini belirterek, şunları kaydetti:

“Öncü verilerden imalat sanayi ürünlerine iç ve dış talebin güçlü olduğunu izliyorduk. Büyümenin genel tablosu da buna uygun bir çerçevede geldi. Pandemi döneminde uzaktan çalışmanın yaygınlaşması, konutlarla ilgili ihtiyaçları ve talebi hem içeride hem dışarıda ciddi biçimde arttırdı. Rekabet gücü ve esnekliği yüksek sanayimiz hemen hemen tüm alt kollarıyla bu talebi karşılama yönünde büyük bir başarı gösterdi. Sanayi üretimimiz 1. çeyrekte yüzde 11,7 büyüdü. İçeriden ve dışarıdan gelen yüksek talep, sanayinin birçok alt kolunda kapasite artırım ihtiyacı doğurdu ve yatırım artışını destekledi. Buna bağlı olarak, yatırımlar yüzde 11,4 artış gösterdi. Son üç çeyrektir yatırımlardaki artış ve bunun çift haneli rakamlarda olması, önümüzdeki dönemde verimlilik artışı açısından da pozitif bir gelişmeye işaret ediyor. Ağırlıklı olarak imalat sanayi ürünlerinden oluşan ihracatımız yüzde 3,3 artış gösterirken, ithalatımız yüzde 1,1 gerileme gösteriyor. Bu veriler, önümüzdeki dönemde dış ticaret açığının azalma eğilimine girebileceğine işaret ediyor. Makroekonomik istikrar ve sürdürülebilirlik açısından önemli buluyoruz.”

“İKİNCİ ÇEYREKTE DAHA GÜÇLÜ BİR BÜYÜME BEKLİYORUZ”

Tamer Kıran, içinde bulunduğumuz ikinci çeyrekte daha da güçlü bir büyüme beklediğini belirterek, şöyle devam etti:

“Önümüzdeki haftalarda aşılamanın güçlenmesiyle turizm ve ilgili sektörler toparlanma sürecine girecektir. Buna bağlı olarak, yılın ikinci yarısında sektörler arasındaki ayrışmadan yakınsamaya doğru bir ilerleme görme olasılığımız artıyor. Kapanmaların da olduğu çok zorlu bir dönemde Türkiye Ekonomisinin yüzde 7 büyümesi memnuniyet verici bir gelişme. Pandemi dönemi küresel ekonomide imalat sanayimizin gücünü, esnekliğini, rekabet kapasitesini çok net göstermektedir. Pandemiye bağlı olarak tedarik zincirlerindeki değişim dinamiklerinin yarattığı fırsatı, bulunduğumuz bölgede imalat sanayimiz oldukça iyi bir şekilde yakalamış görünüyor. Önümüzdeki dönemde bunu korumak ve hem yeni pazarlara açılarak hem de yüksek teknolojili ürünlerin payını arttırarak ilerlemek sürdürülebilir ve istikrarlı büyümemize büyük katkı sağlayacaktır.“

Vira Haber