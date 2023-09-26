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Tamer Kıran, Türkiye Ticaret Temsilcisi Lord John Hutton ile Yemek Yedi

Tamer Kıran, Türkiye Ticaret Temsilcisi Lord John Hutton ile Yemek Yedi

Tamer Kıran, 25 Eylül 2023 Pazartesi günü Ankara’da, Birleşik Krallık'ın Türkiye Ticaret Temsilcisi Lord John Hutton ile çalışma yemeğinde bir araya geldi.

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İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanımız ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Tamer Kıran, 25 Eylül 2023 Pazartesi günü Ankara’da, Birleşik Krallık'ın Türkiye Ticaret Temsilcisi Lord John Hutton ile çalışma yemeğinde bir araya geldi.

Lord Hutton'a, Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Jill Morris, Ticaret Müşaviri/Ticaret Politikaları Müdürü Melanie Sayers ve Kıdemli Ticaret Uzmanı Ceren Kumova eşlik etti.

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Vira Haber

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