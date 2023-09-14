Tamer Kıran'a Abdülkadir Gürbüz'den Nezaket Ziyareti

İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, 14 Eylül 2023 Perşembe günü, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Deniz Limanı Şube Müdürü Abdülkadir Gürbüz tarafından gerçekleştirilen nezaket ziyaretini kabul etti.

Odamız merkezinde yapılan ziyarete, İMEAK DTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Recep Düzgit, Yönetim Kurulu Üyeleri Taylan Kalkavan, Burak Akartaş, Barış Dillioğlu, Barış Türkmen ve İsmail Görgün eşlik etti.

Vira Haber