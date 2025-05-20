Tamer Kıran’dan 19 Mayıs Mesajı: “İstikbalin Teminatı Gençlerimizdir”

Kıran, yayımladığı mesajda Cumhuriyetin temellerinin atıldığı bu önemli tarihin, genç nesiller için taşıdığı öneme dikkat çekti.

Tamer Kıran mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Milli Mücadelenin Başkomutanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, Samsun’a çıkışının 106. yıldönümünü sevinç ve coşkuyla kutluyoruz.

19 Mayıs 1919 tarihi, Anadolu’da yeni Türk Devleti’nin temellerinin atıldığı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasına uzanan sürecin başlangıcıdır. Nitekim Türk milleti bu tarihten itibaren başlattığı destansı mücadelenin ardından bağımsızlığına kavuşmuştur.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, “Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizindir. Cumhuriyet’i biz kurduk, onu yüceltecek ve devam ettirecek sizlersiniz” diyerek, bu ülkeyi ve ülkenin geleceğini gençlere emanet etmiştir.

Gençlerimizin, Samsun’da yakılan bağımsızlık meşalesini gelecekte de aynı kararlılık ve gururla taşıyacaklarına, Cumhuriyetimizin ilerlemesinin, gelişmesinin ve büyümesinin en büyük güvencesi olacaklarına yürekten inanıyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını ve bu vatan için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor; Türk gençliğinin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutluyorum.”