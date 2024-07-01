Tamer Kıran'dan Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Mesajı

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın 98. yıldönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz.



Kabotaj; kısaca bir devletin kendi limanları arasında yolcu ve yük taşıma hakkıdır. Daha önce kapitülasyonlarla yabancılara devredilmiş olan bu hak; 24 Temmuz 1923 Lozan Antlaşması ile geri alınmış ve Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 19 Nisan 1926 tarihinde çıkarılan 815 sayılı yasanın 1 Temmuz 1926 tarihinde yürürlüğe girmesiyle yeni Türkiye Cumhuriyeti hem deniz alanlarında yapacağı her türlü ticari faaliyette bağımsızlığını ilan etmiş hem de kabotaj hakkını kapsamlı bir kanunla koruma altına alan öncü ülkelerden biri olmuştur.



Böylece denizcilik alanında ekonomik büyümenin önü açılarak bu alanda çalışacak Türk vatandaşlarının hakları korunmuştur. 1935 yılından beri bayram olarak kutlanmaya başlanan Kabotaj Bayramımızın adı 2007 yılında Denizcilik ve Kabotaj Bayramı olarak değiştirilmiştir.



Kabotaj kanunundan 10 yıl sonra, 20 Temmuz 1936’da imzalanan Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile Türkiye’nin egemenlik haklarındaki bütünlük çok daha anlamlı hale gelmiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 1 Kasım 1937 tarihinde TBMM Beşinci Dönem açılış konuşmasında; “En güzel coğrafi vaziyette ve üç tarafı denizle çevrili olan Türkiye; endüstrisi, ticareti ve sporu ile en ileri denizci millet yetiştirmek kabiliyetindedir. Bu kabiliyetten istifadeyi bilmeliyiz; denizciliği Türk’ün büyük ülküsü olarak düşünmeli ve onu az zamanda başarmalıyız.” demiştir.



Bugüne kadar yapılanları değerlendirdiğimizde, sahip olunan bilgi birikimi, kaliteli insan gücü, yetkinlik ve deneyim dikkate alındığında Türk Denizcilik Sektörümüzün gelecekte daha büyük projelere de imza atacağını rahatlıkla söyleyebiliriz.



Bu duygu ve düşüncelerle başta denizciliği Türklere büyük ülkü olarak gösteren Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ömrünü denizciliğe hizmet ederek geçirmiş ve ebediyete irtihal etmiş tüm denizcilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, tüm denizcilerin ve halkımızın 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nı kutluyorum.



Tamer KIRAN

İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı

Vira Haber