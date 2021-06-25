Tamer Kıran’dan “Dünya Denizciler Günü” Mesajı

İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, 25 Haziran Dünya Denizciler Günü vesilesiyle bir mesaj yayımladı.

Tamer Kıran, mesajında şunları kaydetti:

Dünyada hayatın durduğu Koronavirüs (Covid-19) döneminde hiç durmayan sektörlerden bir tanesi denizcilik sektörü oldu. Dünya taşımacılığında denizlerin payı yüzde 90’lara çıkarken, bu sayede ekonomilerin ayakta kalması, toplumsal ihtiyaçların temini ve tedarik zincirinin sürdürülebilirliği sağlandı. Bu başarının en önemli aktörlerinin başında her türlü zorluğa karşı görevlerini aksatmadan sürdüren ve muazzam bir çaba sergileyen deniz çalışanları geldi.

Salgına karşı etkili aşıların kullanılmaya başlanması sonucu normal hayata dönmeye çalıştığımız şu günlerde maalesef deniz çalışanlarının sorunlarının bittiğini henüz söyleyemiyoruz. Gemi insanı değişimlerinde sıkıntılar sürerken, denizciler büyük zorluklarla mücadeleye devam ediyor. Halen birçok ülke, salgında ortaya çıkan yeni varyantlar ve aşılamadaki yetersizlikler nedeniyle sınırlarını kapatmaya devam ediyor.

Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO), deniz insanlarını korumak ve güvenli seyahatlerini sağlayabilmek için tüm dünyada denizcilerin aşılanmasını hızlandırmak amacıyla Birleşmiş Milletler nezdinde üye ülkelerle çalışmalar yaparken, uluslararası denizcilik örgütleri de bu soruna çözüm bulmaya çaba sarf ediyor.

Ülkemizde, İMEAK Deniz Ticaret Odamızın ısrarlı girişimleri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın destekleriyle öncelikli gruba alınan gemi insanlarımız aşı imkanına kavuşabildiler. Bu konuda, gerekli aşı tedariklerini sağlayarak ve rekor sayıda günlük aşılama sayıları ile dünyanın önde gelen devletleri arasında yerini alan ülkemizin başarısı ve gücünün de takdire şayan olduğunu vurgulamamız gerekiyor.

Deniz insanlarının ekonomiye katkısını dünya kamuoyuna sürekli anımsatmak için IMO tarafından 2010 yılından bu yana 25 Haziran’da kutlanan “Dünya Denizciler Günü”nün yıldönümünde, İMEAK Deniz Ticaret Odası olarak denizcilerimizin daha iyi şartlarda çalışabilmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğimizi belirtmek istiyorum.

Bu vesileyle her zorluğa rağmen özveriyle çalışarak dünya denizlerinde yollarına devam eden denizcilerin sıkıntılarının en kısa sürede bitmesi temennisiyle “Dünya Denizciler Günü”nü kutlarken, zor günlerin görünmez kahramanlarına takdir, şükran ve teşekkürlerimi sunuyor, denizciliğimize emeği geçen herkesi saygıyla anıyorum."

Vira Haber