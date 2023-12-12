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Tamer Kıran’dan Kuzey Deniz Saha Komutanı’na Ziyaret

Tamer Kıran’dan Kuzey Deniz Saha Komutanı’na Ziyaret

İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, 6 Aralık 2023 Çarşamba günü, Kuzey Deniz Saha Komutanı Tümamiral Rafet Oktar’a nezaket ziyaretinde bulundu.

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Kasımpaşa’da Kuzey Deniz Saha Komutanlığında gerçekleşen ziyarete, İMEAK DTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Adnan Naiboğlu, Yönetim Kurulu Üyesi Barış Dillioğlu, Meclis Üyeleri Serdar Akdemir, Ümit Sandıkçı ve Genel Sekreter Yardımcısı Ender Kahya katıldı.

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Vira Haber

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