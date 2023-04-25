Tamer Kıran'dan Mesaj

Tamer Kıranın yayınladığı mesaj şu şekilde;

'Denizcilik sektörümüzün önde gelen fuarlarından olan Expomaritt Exposhipping İstanbul bu yıl 17. kez kapılarını açıyor.

Fuarımız, önceki yıllarda düzenlendiği "Tuzla Viaport Marina Uluslararası Fuar, Kongre ve Gösteri Merkezi"nin işletmeye kapatılarak hakkında yıkım kararı alınması nedeniyle yeni alan olarak belirlediğimiz Yeşilköy'deki İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM), 11-14 Ekim 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Expomaritt Exposhipping'in, uluslararası denizcilik sektörünü Ekim ayında İstanbul Fuar Merkezi'nde bir kez daha bir araya getirecek olması hepimiz için oldukça heyecan ve gurur verici. Fuarımızın yeni yerinin uluslararası katılımcıların ve ziyaretçilerin ilgisini çekeceğine, bu yıl katılımcı sayısında önemli bir artış sağlanacağına inanıyorum.

Milli ve uluslararası gemi inşa ve yan sanayi firmaları ile sektörün tüm paydaşlarını bir araya getirerek güçlü iş birliklerine ev sahipliği yapmaya hazırlanan fuarımızda, 35 farklı ülkeden 700 katılımcı marka ile 65 ülkeden 9.000 sektör profesyonelinin bir araya gelmesi bekleniyor.

Denizcilik sektörünün uluslararası buluşma noktası olan Exposhipping Expomaritt İstanbul Fuarı'nın, global denizcilik sektör temsilcileri ile buluşma imkanı sağlaması, ürün ve hizmetlerin hedef kitleye tanıtımı, prestijli iş çevresinde marka bilinirliği, kurumsal imajın geliştirilmesi, sektördeki son gelişmelerin takibi ve iş ağını güçlendirmesi gibi nedenlerden ötürü oldukça önemli olduğunu düşünüyorum.

"Denizci Millet, Denizci Ülke" vizyonumuz ile kamu ve özel sektörle iş birliği yaparak "Türk Denizcilik Sektörü"nün serbest ve iyi rekabet ortamında gelişmesi, uluslararası rekabet gücünün artması ve ülke kalkınmasına katkıda bulunulması için her gün gelişen hizmet anlayışıyla var gücümüzle çalışıyoruz.

Geldiğimiz noktada; Türkiye Gemi İnşa sektörü, ülkemizin en hızlı büyüyen sektörlerinden biri olmuş, tersanelerimizin sayısı 84'e çıkmış, proje kapasitesi 4,74 milyon DWT/Yıl'a ulaşmıştır. Son 15 yılda Türk sahipli gemi sayımız 1700 gemi ile 40 milyon DWT'a ulaşmış, limanlarımızda elleçlenen yük miktarı 542 milyon tona çıkmıştır. Mart 2023 itibarıyla dünya geneli gemi inşa sipariş defterlerinde ülkemiz 184 gemiyle adet bazında 5. sırada bulunmaktadır. Ayrıca tersanelerimiz bugün savunma sanayi için önemli projeleri gerçekleştirme imkanı sağlamaktadır.

Yeni yeri İstanbul Fuar Merkezi'nde, 11-14 Ekim 2023 tarihlerinde düzenlenecek fuarımızın hazırlıkları tüm hızıyla devam ederken, bu önemli etkinliğe tüm paydaşlarımızın katkılarını ve desteklerini beklediğimi bir kez daha ifade etmek istiyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle etkinliğin organizasyonunda emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyor, fuarımızın denizcilik sektörüne hayırlı olmasını diliyorum. '

Vira Haber