Tanker ve Lng Gemi Pazarı İçin Kritik Süreç

Tehlikeli madde taşımacılığının önemli taşıma modlarından biri olan denizyolunda, tanker ve lng gemi pazarı tarihi dönemden geçiyor.

Rusya-Ukrayna savaşının tüm dengeleri değiştirdiği piyasa, son yüzyılın en hareketli dönemini yaşıyor. Daha önce Rusya’dan Avrupa’ya boru hatları ile taşınan sıvı yakıtın savaş nedeniyle alternatif pazarlardan temin edilmesi, denizyolunda tanker ve LNG gemi talebini rekor düzeyde artırdı. Türk armatörler de büyüyen pazardan pay alıyor…

Tehlikeli madde taşımacılığında en hızlı büyümenin yaşandığı alan, denizyolu sıvı yakıt taşımacılığı oldu. Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle bir yandan Rus petrolüne ilgi azalırken, alternatif ülkelerden karşılanan tedarikin denizyoluyla taşınması, tanker ve LNG gemi pazarına rekor düzeyde büyüme getirdi.

Piyasa, neredeyse son yüzyılın en hareketli dönemini yaşıyor. Öte yandan küresel ticarette havayolu ve denizyolunda uzayan rotalar yakıt talebini artırmıştı. Bu durum da petrol ve petrol ürünleri taşıyan tankerlere olan ihtiyacı da artırdı. Yükselişe geçen tanker piyasasında günlük kazançlar 40 bin doları aştı. Artan günlük kazançlar ve navluna paralel gemi fiyatları da son bir yılda iki kata yakın yükseldi.

Tanker piyasasındaki büyümede gemi arzının talebin altında kalması da etkili oldu. Uzun yıllardır tanker gemi siparişleri konteyner ve kuru yük gemi siparişlerinin çok altında giderken, bu dönemde hurdaya ayrılan gemi sayısı da arttı. Arzın yetersiz kalması nedeniyle geçen yıl bu dönemlerde 12 milyon dolara satılan 2008 yapımı bir MR2 tankerin fiyatı bu yıl 24 milyon dolara yaklaştı. Türk armatörler de büyüyen tanker pazarından pay almak için yatırımlarını hızlandırmıştı. Filoda yeniden büyüme dönemini başlatan armatörlerin son bir yılda en fazla gemi yatırımı yaptığı alanlardan biri de tanker piyasası oldu. Beks, Aktif gibi şirketlerin ardından son olarak Manta Denizcilik, Danimarkalı bir şirketin gemisini alarak tanker piyasasına giriş yapmıştı.

Karada da yatırımlar hızlandı

Öte yandan, gemiyle limanlara gelen yakıtın iç piyasaya dağıtılması, karayoluyla tehlikeli madde taşımacılığının da artmasına neden oldu. Bu tehlikeli maddeleri karayoluyla taşıyan firmalarda filo ve depo yatırımları hızlandı. (Ekonomim)

Vira Haber