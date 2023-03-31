Tersan Tersanesinde Çelik Kesim Töreni Düzenlendi

Tersan Tersanesi, Hollanda merkezli Acta Marine için inşa ettiği Metanol ve MDO/HVO yakıtları ile çalışan DP2 açık deniz Servis ve Destek Gemilerinin ikincisi NB1121 için çelik kesim töreni düzenledi.

Ulstein Design & Solutions AS tarafından Acta Marine işbirliğiyle tasarlanan ilk iki geminin açık deniz rüzgar çiftliklerine hizmet vermesi planlanıyor. TWIN-X gemi baş-kıç tasarımı, entegre “Walk to Work” geçiş sistemi, 3D vinç ve otel konforunda konaklama alanları ile gemilerin, piyasa beklenti ve ihtiyaçlarının üstüne çıkması hedefleniyor.

89 metre uzunluğunda ve 19 metre genişliğindeki gemiler 85 kabinde 135 kişiye kadar mürettebat ve personel ağırlayabilecek. Tersan tersanesinde üretilen gemiler servis mühendisleri ve teknisyenlerin güvenli bir şekilde gemiden rüzgar enerji kulelerine transferini sağlayan gelişmiş iskele sistemi ile donatılacak. SMST'den tedarik edilen iskele sistemi yükseklik ayarlı kulelere entegre hareket dengeleme sistemi ve personel/kargo asansörü ile donatılacak. Güvertedeki 6 ton kaldırma kapasiteli 3D hareket kabiliyetli vinç yine SMST tarafından temin edilecek.

Gemiler güvertelerinde 500 m2 kapalı ve 500 m2 açık kargo alanları bulunacak şekilde verimli tasarlandı. İki geminin, dalga seviyesinin 3,00 metreye ulaştığı zorlu hava koşullarında dahi kısa, verimli ve güvenli bir şekilde personel ve kargo transferi sağlaması hedefliyor. Gemiler, personel ve kargo transferi sırasında yüksek hareket kabiliyeti ve çalışabilirlik sağlayacak. Optimize edilmiş yüksek lojistik kapasiteleri ve mürettebat için planlanan yüksek konfor, gemilere büyük değer katarken alternatif yakıtlı metanollü tahrik sistemi, CO2 salınımlarında önemli azalma sağlayacak. İlk iki geminin 2024’ün 2. Ve 3. çeyreklerinde teslim edilmesi planlanıyor.

Vira Haber