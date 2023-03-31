Kolombiya'da Denizaltı Tersanesine Baskın

Kolombiya'da kartellerin uyuşturucu taşımakta kullandığı "narko denizaltıları" üreten tersaneye baskın yapıldı.

Kolombiya Savunma Bakanlığı'ndan salı günü yapılan açıklamada, Narino ve Valle del Cauca eyaletlerinde düzenlenen operasyonlarda 12 kişinin tutuklandığı bildirildi.

Söz konusu kişilerin gerçek kimlikleri açıklanmazken, üç şüphelinin kod adının Pulga, Ivan ve Bernardo olduğu bilgisi paylaşıldı. Pulga ve Ivan'ın grubun liderleri olduğu, Bernardo'nun da uyuşturucuların gönderilmesi ve finansmanla ilgilendiği ifade edildi.

Grubun, Valle del Cauca'daki liman kenti Buenaventura'da yer alan tersanede Orta Amerika ve Avrupa'daki farklı ülkelere kokain sevkiyatları için narko denizaltıları inşa ettiği belirtildi.

Uyuşturucu kaçakçılığı operasyonlarıyla ilgili lojistik işlemlerin de ülkenin başkenti Bogota'ya yaklaşık 480 kilometre uzaktaki bu tersaneden yönetildiği ifade edildi. Tutuklanan kişilerin farklı karteller için çalıştığı belirtilirken, bunlarla ilgili detaylı bilgi paylaşılmadı.

Baskında, tersanedeki 5 milyar Kolombiya Pesosu (yaklaşık 20 bin 700 TL) değerindeki 15 araca el konduğu da aktarıldı. Operasyona Kolombiya Donanması ve Ulusal Ordu'nun yanı sıra İspanyol Sivil Muhafızları'nın da katıldığı belirtildi. Alt kısımlarında geniş bölmeleri bulunan ve su yüzeyinin biraz altında seyreden narko denizaltılar, Kolombiya'dan Orta Amerika'ya uyuşturucu taşımak için sık sık kullanılıyor.

Kolombiya'da güvenlik güçleri 2021'de düzenlenen operasyonlarda 31 narko denizaltına el koymuştu. 2019'daysa bu rakam 23'tü. Ayrıca polis, Latin Amerika'daki farklı kartellerin uyuşturucu taşımak için kullandığı denizaltılarını 20 yıl boyunca inşa eden Oscar Moreno Ricardo'yu da geçen yıl yakalamıştı. (Independent Türkçe)

Vira Haber