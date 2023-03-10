TCG Bayraktar Gemisinde Sağlık Hizmeti Devam Ediyor
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından yüzer hastaneye çevrilen Türk Silahlı Kuvvetlerinin çıkarma gemisi TCG Bayraktar'da, depremde yaralanan vatandaşlar için ameliyat dahil tedavi hizmetinin devam ettiği bildirildi.
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Milli Savunma Bakanlığından (MSB), yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"TCG Bayraktar gemimiz, İskenderun'da hastane olarak hizmet vermeye devam ediyor. Bugün bir vatandaşımızın apandisit ameliyatı başarıyla gerçekleştirilirken, 10 bininci hastamız olarak da bir evladımız gemide tedavi edildi. Kendilerine acil şifalar diliyoruz. Türkiye Vakti."
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Etiketler : TCG Bayraktar Gemisi, İskenderun, deprem
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