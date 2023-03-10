YYachts Üstün Dış Tasarım Ödülü Kazandı

Amerikan Deniz Mimarı Bill Tripp tarafından tasarlanan kullanışlı dış alanları ve Kopenhag'lı ödüllü Norm Architects'in benzersiz iç dizaynı ile öne çıkan Bella, aerodinamik yapısı, şıklığı ve kullanıcısına sunduğu konfor ile jüriden tam not aldı.

Dünyanın en tanınmış süper yat dergilerinden biri olan BOAT International tarafından düzenlenen Tasarım ve İnovasyon Ödülleri, Cortina d'Ampezzo'da sahiplerini buldu. Ünlü Alman yelken yarışçısı Michael Schmidt’in kurucusu olduğu YYachts’ın 29,77 metre uzunluğundaki amiral gemisi Bella, dünya çapında uzman bağımsız jüri değerlendirmesi ile “Üstün Dış Tasarım” ödülüne layık görüldü. Üstün Dış Tasarım ödülü, 2016 yılında kurulan YYachts’ın beşinci ödülü.

“Yelken açması kolay, rahat ve eğlenceli”

Son teknolojiyle donatılmış bir mühendisliğin eseri olan Bella için yelken açmanın kolay, rahat ve eğlenceli olduğu vurgusu yapan jüri, YYachts’ın amiral gemisine övgüler yağdırırken, "aerodinamik" ve "şık" kelimelerini kullandı. Kullanıcılarının talebini akıllı bir şekilde karşılamasıyla öne çıkan Bella, jüriden bu anlamda da tam not aldı. Takılma riskini en aza indiren güverte tasarımı ile güvenlik anlamında öne çıkan Bella, dış alanlarında en üst düzeyde mahremiyet ve bireysellik sunuyor.

YYatchs’ın amiral gemisi

YYatchs’ın dört Y9 modelinden biri olan Bella, markanın amiral gemisi olarak konumlanıyor. Konforlu misafir kabinleri ile birlikte geniş ve esnek bir mürettebat alanı sağlayan Bella, YYatchs’ın diğer modellerinde olduğu gibi sipariş aşamasında her alanı kişiye özel olarak değiştirilebilen modüler özellikte üretiliyor. Mutfağından yatak odasına tüm yerleşim yeri 5 farklı şekilde değiştirilebilen Bella, iç tasarımına ait renk, döşeme ve materyallerinde seçim yapabilme imkânı sunuyor. Yumuşak minimalizm ilkelerini izleyen ve sadeliğiyle ünlü İskandinav tarzına sahip olan Bella’nın iç tasarımında kullanılan ana malzeme ise meşe. Dekorasyonunda ahşabın sıcaklığından yararlanılan Y9 modelleri, geniş ve ferah salonuyla bir yelkenliden çok daha fazlasını sunuyor. Denize 360 derece bakan pencereler sayesinde tamamen aydınlık, rahat ve dinlendirici bir ortam sunan Y9’ların, yemek alanında ise rahatlıkla sekiz kişi ağırlanabiliyor. Salon içerisinde ayrıca küçük bir çalışma alanı da düşünülen yelkenli, olağanüstü deniz manzarası sahip çarpıcı güverte yapısı ile oldukça göz alıcı.

Türkiye’de Tetra Pazarlama ve Dış Ticaret A.Ş distribütörlüğünde sipariş alan ve tüm dünyada yılda sadece 25 adet üretilen YYachts yelkenlilerinin teslimi, bir yıl içinde gerçekleştiriliyor.